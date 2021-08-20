Uğurkan Erez'den Deniz Akkaya itirafı

Armağan Çağlayan'ın 'Dur Bi Dinle' programına konuk olan koreograf ve modacı Uğurkan Erez, ünlü manken Deniz Akkaya’yı ilk çıktığı dönem beğenmediğini açıkladı. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Uğurkan Erez, bir dönem çobanlık yaptığını söyledi.

Uğurkan Erez açıklamasında "Süzer’de çalışıyorum, et ihracatı yapıyoruz. Mersin’deyim. Hayvanlar hazır. Koyunların başında ben. Bir çoban şalvarım var. O koyunları hazırlıyorum, güdüyorum. Libya’ya gittim, bir araba arkamdan kornaya basıyor. Zeynep Özal, benim çocukluk arkadaşım. ‘Gel burada çalış’ dedi. Bir süre orada çalıştım" dedi.

Manken Deniz Akkaya ile ilgili itirafta bulunan Erez, "Deniz Akkaya, Elite Model Look’ta benim çocuklarımdan biriydi. Boylu bir kız ama o anda elektrik almıyorum. Yarışma bitti, geldi yanıma. ‘Manken olmak istiyorum’ dedi. ‘Senden hiçbir şey olmaz, çekil git yanımdan’ dedim. Seneler sonra bir kız geldi. ‘Senden hiçbir şey olmaz demiştiniz. Buyurun, nasılım’ dedi. Sonra Deniz'siz bir defile yapmadım. Çok iyi bir manken oldu" açıklamasında bulundu.

