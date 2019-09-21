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Ukrayna'da kadın sürücü, aracını yolu kapatan eylemcilerin üzerine sürdü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 21.09.2019 14:08 | Son Güncelleme

Ukrayna'nın Odessa kentinde bir kadın sürücü, aracını yol kapatan bir grup eylemci grubun üzerine sürdü. Olayda biri polis, 5 kişi yaralandı.

Olay Odessa şehrinde meydana geldi.

Yaşadıkları bölgedeki bir çocuk parkının kapatılmasını protesto eden semt sakinleri, yol kapatma eylemi yaptı. Ana caddeyi trafiğe kapatarak, parkın açılmasını talep eden eylemciler, araçların geçişine izin vermedi. Bir kadın sürücü ise önüne dikilen eylemcilere aldırmayarak gaza basınca 5 kişiyi yaraladı. Bölge polisinin paylaştığı görüntülerde, eylemcilerin aracın önünde durduğu ancak kadın sürücünün gaza basarak yoluna devam ettiği; kısa bir süre ilerledikten sonra ise durduğu görülüyor.

Görüntülerde, kadın sürücüye tepki gösteren eylemcilerin, aracın camını kırdıkları ve kadına bağırdıkları görülüyor. Biri polis, 5 kişinin yaralandığı olay sonrası ambulansların bölgeye geldiği ve yaralıları hastaneye kaldırdığı, kadının ise polis merkezine götürüldüğü belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna protesto

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