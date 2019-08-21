Ukrayna'da sürücü, polisi yolda böyle sürükledi

Olay, Ukrayna’nın Dnipropetrovsk bölgesinde meydana geldi.
Polis çevirmesinde durdurulan sürücü, polisle konuştuğu sırada aniden gaza bastı. Kaçan sürücünün otomobilinin kapısına tutunan polis, yolda metrelerce sürüklendi. Polisin, olayda hafif yaralandığı belirtilirken; gözaltına alınan sürücünün 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya olduğu bildirildi.
(İHA)
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