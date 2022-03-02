Ukrayna'dan Haluk Levent'e konser teklifi! "Özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?"

2016 yılında Eurovision şarkı yarışmasında birinci olan Kırım Türkü şarkıcı Jamala, Ukrayna'dan gelerek Türkiye'ye sığınmıştı. Ukrayna Büyükelçiliği, Haluk Levent'e Jamala ile ortak konser teklifinde bulundu.

"ÖGÜRLÜK ŞARKILARI SÖYLEMEK İSTER MİSİNİZ?"

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eurovision 2016 birincisi Jamala, Rusya'nın sürdürdüğü savaştan dolayı iki çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geldi. Ukrayna halkı için başlattığımız yardım kampanyamıza destek olmak adına bir konserde Jamala ile barış ve özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?" denildi.

İşte büyükelçiliğin hesabından yapılan o paylaşım;





