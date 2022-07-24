Ukrayna'nın işgaline karşı çıkan eşini Rus polislerine teslim etti! ''Umarım belasını bulur''

İnşaatçı Sergei Obraztsov, kuaför eşi Yulia Bayko'yu Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili Rus karşıtı duygu ve düşüncelerini ifade ettiği için Rus polisine şikayet etti ve hakkın önlemler alınmasını istedi. Ukrayna doğumlu Yulia Boyko'nun, savaşı eleştirenleri hedef alan yeni katı Rus yasalarına göre suçlu bulunursa hapis cezasına çarptırılabileceği bildirildi.

OĞLUNU UKRAYNA'YA GÖTÜRMESİNİ İSTEMEDİ

Mahkeme belgelerinde, eşinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği gün histeri içinde ağladığını iddia eden Sergei, Boyko'yu küçük oğlu Maksim'i anavatanı Ukrayna'ya geri götürmek istemekle de suçladı. Ayrıca Yulia'nın akrabalarını gelip Rusya'da yaşamaya davet ettiğini, ancak ''şaşırtıcı olmayan bir şekilde'' reddettiklerini söyledi.

''ZATEN BAŞI BELADAYDI''

Eşinin, sürekli olarak sosyal ağlarda kışkırtıcı gönderiler yayınladığını söyleyen adam, oğlunun da okulunda Rus karşıtı sloganlar attığını ve diğer çocuklarla tartıştığını iddia etti. Yulia'nın savaş karşıtı söylemleri nedeniyle Rus polisiyle zaten başının belada olduğunu da sözlerine ekledi.

KARŞI ÇIKACAK

The Sun Online'a konuşan anne Yulia, kocasının suçlamalarına mahkemede karşı çıkacağını söyledi. Yedi yıllık kocasını birkaç kez terk etmeye çalıştığını ve savaşın arifesinde boşanma talebinde bulununcaya kadar ilişkilerin kötüleştiğini de sözlerine ekleyen genç kadın, Sergei'nin savaş durumunu çocuğunu elinden almak için kullandığını iddia etti.

Şimdi ayrı olan çift, Moskova'nın 15 mil batısındaki küçük bir kasabada yaşıyor ve ebeveynlik görevlerini aralarında paylaştırıyorlar.



