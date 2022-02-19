Ukrayna-Rusya gerginliği canlı yayına taşındı! Milletvekili Putin’i destekleyince tokat attı

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden gerginlik diğer ülkelerin gündeminde de yerini alıyor. İki ülkede aralarında yaşanacak olası bir savaşa yönelik olarak sınırlarına asker göndererek güvenlik önlemlerini arttırdı. Ukrayna televizyonundaki bir tartışma programında savaş iddialarına yönelik olarak yapılan açıklamalar ele alındı.

Canlı yayınlanan tartışma programına Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov ile Ukraynalı Rus yanlısı kongre üyesi Nestor Shufrych arasındaki tartışma damga vurdu. İzleyicilerin yakından takip ettiği programın yayını dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

TOKAT ATINCA OLAYLAR BÜYÜDÜ

Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov milletvekiline Rus tarihini tanıttığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i desteklediği gerekçesiyle yerinden kalkarak bir anda tokat attı. Gazetecinin tokadının ardından ikili arasında arbede yaşandı ve stüdyodaki diğer konukların araya girmesi bile kavgaya engel olamadı.

Kavgayı o esnada canlı bağlantıda olan eski Ukryana Başbakanı Arseniy Yatsenuk ve eski Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko’nun izlemesi dikkatlerden kaçmadı.



