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Ukrayna-Rusya gerginliği canlı yayına taşındı! Milletvekili Putin’i destekleyince tokat attı

19.02.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim dünya gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. İki ülke arasındaki gerilim Ukrayna’da yayınlanan bir televizyon programının stüdyosuna taşındı. Ukraynalı milletvekili Nestor Shufrych’un Putin’i savunması üzerine ortalık bir anda savaş alanına döndü. Programın diğer konuklarından biri olan gazeteci Yuriy Butusov’un yerinden kalkıp vekile yumruk attığı canlı yayında kayıtlara geçti.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden gerginlik diğer ülkelerin gündeminde de yerini alıyor. İki ülkede aralarında yaşanacak olası bir savaşa yönelik olarak sınırlarına asker göndererek güvenlik önlemlerini arttırdı. Ukrayna televizyonundaki bir tartışma programında savaş iddialarına yönelik olarak yapılan açıklamalar ele alındı.

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Canlı yayınlanan tartışma programına Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov ile Ukraynalı Rus yanlısı kongre üyesi Nestor Shufrych arasındaki tartışma damga vurdu. İzleyicilerin yakından takip ettiği programın yayını dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

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TOKAT ATINCA OLAYLAR BÜYÜDÜ

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Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov milletvekiline Rus tarihini tanıttığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i desteklediği gerekçesiyle yerinden kalkarak bir anda tokat attı. Gazetecinin tokadının ardından ikili arasında arbede yaşandı ve stüdyodaki diğer konukların araya girmesi bile kavgaya engel olamadı.

kapak ukrayna

Kavgayı o esnada canlı bağlantıda olan eski Ukryana Başbakanı Arseniy Yatsenuk ve eski Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko’nun izlemesi dikkatlerden kaçmadı.

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Ukrayna
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