Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü "Rojen" gemisi demir aldı

İSTANBUL (AA) - Ukrayna'dan yola çıktıktan sonra İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen 13 bin ton mısır yüklü "Rojen" gemisi, heyet tarafından yapılan denetimin ardından İngiltere'ye gitmek üzere hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan İngiltere'ye doğru yola çıkan, 13 ton mısır yüklü Malta bayraklı "Rojen" adlı gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde müşterek denetleme timi tarafından sabah saatlerinde denetlendi.

Gemi, denetimlerin tamamlanmasının ardından İngiltere'ye gitmek üzere hareket etti.

