YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü "Rojen" gemisi demir aldı

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü "Rojen" gemisi demir aldı

07.08.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli temsilcilerce yapılan denetimin ardından mısır yüklü "Rojen" adlı gemi, İngiltere'ye gitmek üzere yola çıktı

İSTANBUL (AA) - Ukrayna'dan yola çıktıktan sonra İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen 13 bin ton mısır yüklü "Rojen" gemisi, heyet tarafından yapılan denetimin ardından İngiltere'ye gitmek üzere hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan İngiltere'ye doğru yola çıkan, 13 ton mısır yüklü Malta bayraklı "Rojen" adlı gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde müşterek denetleme timi tarafından sabah saatlerinde denetlendi.

Gemi, denetimlerin tamamlanmasının ardından İngiltere'ye gitmek üzere hareket etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukrayna'dan hareket eden "Polarnet" gemisinin İstanbul açıklarındaki denetimi başladıUkrayna'dan hareket eden "Polarnet" gemisinin İstanbul açıklarındaki denetimi başladı
Topçam yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan olduTopçam yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu
Adıyaman'da kaçak dağ keçisi avına 507 bin lira cezaAdıyaman'da kaçak dağ keçisi avına 507 bin lira ceza
Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Ukrayna tahıl bm

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Ağustos Pazar

İmsak
04:17
Sabah
05:59
Öğle
13:15
İkindi
17:07
Akşam
20:21
Yatsı
21:56

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Pazar

Burgazada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Serhad Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Koşu yarışında zor anlar! Cinsel organı şortundan çıktı

Koşu yarışında zor anlar! Cinsel organı şortundan çıktı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Yavaşlayın ve sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu düşünün

Yavaşlayın ve sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu düşünün

Beyazlamaya başladıysa hemen doktora koşun

Beyazlamaya başladıysa hemen doktora koşun

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.