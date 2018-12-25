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Ukraynalı vekiller kavgaya doymadı: Vekil canlı yayında bir uzmana saldırdı

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İLGİNÇ HABERLER  | 25.12.2018 14:18 | Son Güncelleme

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'dan milletvekili İgor Mosiyçuk ve siyaset bilimi uzmanı Doktor Aleksandr Semçenko, NewsOne kanalında canlı yayında kavga etti. Mosiyçuk programda Semçenko'ya saldırdı.

Sputnik'in haberine göre Ukrayna televizyonları yine bir vekilin karıştığı kavgaya sahne oldu. NewsOne kanalında canlı olarak yayınlanan bir programda Mosiyçuk, siyaset bilimci Semçenko'yu Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov'dan para alarak Rusya adına propaganda yapmakla suçladı. Semçenko da suçlamaların üzerine Mosiyçuk'a ‘ruh hastası' dedi ve bunun ardından Mosiyçuk, Semçenko'ya saldırıp hakaret etti.

Daha sonra Mosiyçuk telefonundan bazı ‘bilgiler' gösterdi, sunucu da Semçenko'dan stüdyoyu terk etmesini istedi. Bir süre sonra Semçemko talebi yerine getirdi, ancak stüdyodan çıkarken Mosiyçuk'a yönelik bir şeyler söyledi.

Mosiyçuk da Semçenko'nun peşinden gidip onun sırtına vurdu.

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Bu ay Yüksek Rada televizyonundaki bir programda da Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun partisinden vekil Oleg Barna ile Svoboda partisinden vekil Yuriy Levçenko kavga etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna vekil kavga

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