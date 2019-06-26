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Ulaş Tuna Astepe'nin askerlik fotoğrafı ortaya çıktı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 26.06.2019 09:50 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz dizisinin yakışıklı yıldızı Ulaş Tuna Astepe de bedelli askerlikten faydalanan ünlülerden biri... Astepe'nin de askerlik fotoğrafı sosyal medyaya düştü.

Ulaş Tuna Astepe'nin askerlik fotoğrafı ortaya çıktı

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i yakışıklı oyuncu Ulaş Tuna Astepe bedelli askerlik yaparak askere gitti.

Daha önce Manuş Baba'nın askerlik fotoğrafı sosyal medyada düşmüş ve olay olmuştu.

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Yakışıklı oyuncu Astepe'nin de askerdeki bir karesi sosyal medyada yer aldı. Saç ve sakalı kestikten sonra değişen Astepe'nin o haline hayranları beğeni yağdırdı.

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Ulaş Tuna Astepe Kimdir?

Ulaş Tuna Astepe, 1 Ocak 1988 yılında Kocaeli'nde hayata gözlerini açtı. 1999 yılında yaşanan acı depremden 1-2 sene sonra babasını kaybetmiştir. Bu olayın ardından İstanbul'a yerleşmiştir. Lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde lisans eğitimini ise Mimar Sinan'da almıştır.

Yakışıklı isim oyunculuk kariyerine ATV ekranlarında yayınlanan Karadayı dizisi ile ilk adımı atmıştır. Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Koreli gibi ünlü isimler ile birlikte rol almıştır. Karadayı'da Orhan karakteri ile akıllara kazınmıştır.

Yaşıklı oyuncu son olarak da Sen Anlat Karadeniz'e Tahir karakteriyle damga vurdu.

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