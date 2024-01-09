Ülke bu skandalı konuşuyor! 75 yaşındaki komşusuna tecavüz edip öldürdü... Kan izlerini takip ederek cansız bedenini buldular

MYNET-DIŞ HABERLER Tayland'ın Isaan eyaletinin Sa Kaeo bölgesinde yaşayan 75 yaşındaki Boonnam Cherngkhao'un cansız bedenini 6 Ocak'ta Sa Kaeo eyaletindeki terk edilmiş bir araba galerisinin yakınındaki şeker kamışı tarlasında bulundu. Kurbanın torunu 27 yaşındaki Sittichai, Boonnam'ın geçimini geri dönüştürülmüş atık toplayıp satarak kazandığını ve o gün sabah saatlerinde evden çıkarak geri dönmemesi üzerine endişelendiğini söyledi. Boonnam'ın plastik şişeleri toplamak için kullandığı güzergahı araştıran torunu onun cansız bedenini buldu.

KAN İZLERİNİ TAKİP ETTİ

Büyükannesinin her zaman kullandığı yol üzerinde kan damlaları ve sürüklenme izlerinin olduğunu fark eden Sittichai, Boonnam'ı yüzüstü yerde yatan çıplak bir şekilde yatarken buldu. Durumu polise haber verdikten sonra ise olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında katilin 45 yaşındaki komşu Somchai Buasing olarak açıklandı. Somchai ifadesinde Boonnam'ı yol kenarında tek başına yürürken gördüğünü ve ona yaklaştığını söyledi. Onu kamış tarlasına sürüklediğini, taşla öldüresiye döverek cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti.