Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı! Şaşırtan hareket... Polis memuru giymesi için kendi pantolonunu verdi

MYNET-DIŞ HABERLER Khon Kaen'in Mueang bölgesindeki yerel halk, Taylandlı bir adamın kasabada çıplak dolaştığını gösteren videoları kaydedip sosyal medyada paylaştı. Yerel halk tarafından kaydedilen görüntülerde adamın elindeki boş içme suyu şişesiyle yolda yürüdüğü ve halka açık bir parkta dinozor heykelinin üzerine çıktığı anlar yer aldı.

UYUŞTURUCU MADDENİN ETKİSİNDE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Kanal 3 daha sonra adamın doğrudan Mueang Khon Kaen Polis Karakoluna gittiğini ve onlardan kendisini tutuklamalarını istediğini bildirdi. Polis memurlarından biri adamın beline sarması için bir havlu uzattı. Adamın başarılı olamaması üzerine polis memuru kendi pantolonunu çıkartarak ona verdi.

Polisler adamın uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu için bu eylemlerini gerçekleştirdiğini söyledi. Adam halka açık bir yerde vücudunu teşhir etmekle suçlandı ve Ceza Kanununun 388. maddesine göre 5.000 baht (yaklaşık 42 bin 433 TL) para cezasına çarptırıldı.