Ortaokulda skandal! 13 yaşındaki öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşamak için para ödedi... 'Hamilelik' mesajı gerçeği ortaya çıkarttı

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki bir ortaokulda yapan 27 yaşındaki Adriana Mariel Rullan isimli bir öğretmen 14 yaşın altındaki bir çocuğa sürekli cinsel istismar, bir öğrenci ile eğitimci arasında uygunsuz ilişki ve uygunsuz cinsel temasla suçlandı. Laredo Morning Times'ın haberine göre, çocuğun ebeveynleri öğretmeninin mesajlarını ve müstehcen fotoğraflarını gördükten sonra şikayetçi oldu. Aynı zamanda mesajlarda öğretmeninin hamile olduğundan endişelendiğini belirttiği ifadeler de yer aldı.

DEFALARCA ÖDEME YAPMIŞ

Polislere konuşan 13 yaşındaki öğrencinin babası, yakın zamanda 131 dolarlık (yaklaşık 3 bin 921 TL) satın alma işleminden sonra çocuğunun telefonunu incelediğini ve 'Rullan' adından defalarca tarafına para gönderildiğini tespit ettiğini söyledi.

Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edilirken Rullan'ın hakkındaki tüm suçlamaları reddettiği söylendi.