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    4. Ortaokulda skandal! 13 yaşındaki öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşamak için para ödedi... 'Hamilelik' mesajı gerçeği ortaya çıkarttı

    Ortaokulda skandal! 13 yaşındaki öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşamak için para ödedi... 'Hamilelik' mesajı gerçeği ortaya çıkarttı

    09.01.2024 07:55 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki bir ortaokulda Adriana Mariel Rullan isimli bir öğretmen 13 yaşındaki ismi açıklanmayan öğrencisiyle ilişki yaşamakla suçlandı. Öğretmenin 18 Ağustos ile 19 Kasım tarihleri ​​arasında okul sırasında en az 12 kez çocukla 'cinsel ilişki/cinsel temas' yaşadığı ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan öğrencinin babasının 13 yaşındaki çocuğun cep telefonunda bulduğu mesajlar gerçeği ortaya çıkarttı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki bir ortaokulda yapan 27 yaşındaki Adriana Mariel Rullan isimli bir öğretmen 14 yaşın altındaki bir çocuğa sürekli cinsel istismar, bir öğrenci ile eğitimci arasında uygunsuz ilişki ve uygunsuz cinsel temasla suçlandı. Laredo Morning Times'ın haberine göre, çocuğun ebeveynleri öğretmeninin mesajlarını ve müstehcen fotoğraflarını gördükten sonra şikayetçi oldu. Aynı zamanda mesajlarda öğretmeninin hamile olduğundan endişelendiğini belirttiği ifadeler de yer aldı.

    DEFALARCA ÖDEME YAPMIŞ

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    Polislere konuşan 13 yaşındaki öğrencinin babası, yakın zamanda 131 dolarlık (yaklaşık 3 bin 921 TL) satın alma işleminden sonra çocuğunun telefonunu incelediğini ve 'Rullan' adından defalarca tarafına para gönderildiğini tespit ettiğini söyledi.

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    Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edilirken Rullan'ın hakkındaki tüm suçlamaları reddettiği söylendi.

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