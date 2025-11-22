Ülke lideri kredi kartı ekstresini paylaştı! Striptiz kulübü detayı!

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun kamuoyuyla paylaştığı kredi kartı ve banka ekstreleri, ülkede olay oldu. Petro'nun lüks alışverişlerden kulüp harcamalarına kadar bütün detaylar ortaya çıktı.

Yaklaşık 30 sayfalık dökümanlara göre Petro’nun son üç yıldaki toplam geliri 270 bin sterlin (352 bin dolar) düzeyinde olduğu görüldü. Gucci mağazasında yapılan bin 250 euroluk alışveriş ve Casa dei Tessuti, Ralph Lauren, Apple gibi markalardan yapılan alışverişler tartışma yarattı.

STRİPTİZ KULÜBÜNE GİTMİŞ

Lizbon’daki “Ménage Strip Club” için yapılan 40 euroluk ödeme ise "utanç verici" yorumlarına neden oldu. “Bir gün neden orada 40 euro harcadığımı açıklayacağım” açıklaması yaptı.