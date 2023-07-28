Ülke puanı sıralamamız uçuşa geçti! Dün oynanan Beşiktaş maçı sonrası rüya gibi bir gece yaşandı...

UEFA Konferans Ligi ön eleme turunda oynanan bir diğer maçta rakibimiz Sırbistan'ın ekibi Vojvodina deplasmanda Kıbrıs ekibi Apoel Nikosa'ya 2-1 mağlup olarak yüzümüzü güldürdü ve ülke puanına katkı sağlayamadı. Önümüzdeki bir diğer rakip İsviçre temsilcisi Basel de evinde Kazak ekibi Tobol'a 3-1 mağlup olunca bizim için harika bir akşam yaşanmış oldu.
9-İskoçya 30.450
10-Avusturya 28.800
11-İsviçre 28.075
12-Türkiye 27,350
13-Sırbistan 27.175
2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor. Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.