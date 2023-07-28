Ülke puanı sıralamamız uçuşa geçti! Dün oynanan Beşiktaş maçı sonrası rüya gibi bir gece yaşandı...

UEFA Konferans Ligi ön eleme turunda oynanan bir diğer maçta rakibimiz Sırbistan'ın ekibi Vojvodina deplasmanda Kıbrıs ekibi Apoel Nikosa'ya 2-1 mağlup olarak yüzümüzü güldürdü ve ülke puanına katkı sağlayamadı. Önümüzdeki bir diğer rakip İsviçre temsilcisi Basel de evinde Kazak ekibi Tobol'a 3-1 mağlup olunca bizim için harika bir akşam yaşanmış oldu.

YENİ SIRALAMA

9-İskoçya 30.450

10-Avusturya 28.800

11-İsviçre 28.075

12-Türkiye 27,350

13-Sırbistan 27.175

BU HAFTA HANGİ ÜLKE KENDİ PUANINI NE KADAR ARTIRDI?

İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR

2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor. Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.

