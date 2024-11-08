Ülke puanında yükselişimiz sürüyor! Çekya'ya bir adım daha yaklaştık... İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir maçlarında sonra ülke puanı sıralamasında son durum

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları arasında gösterilen Avrupa Ligi'nde 4, Konferans Ligi'nde ise 3'üncü hafta maçları oynandı. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir, hafta içi mesaisinde Avrupa'da sahaya çıktı. Oynanan müsabakalar sonrasında UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

BEŞİKTAŞ HATA YAPMADI

UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Beşiktaş ile Malmö karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Malmö karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı takım bu galibiyetin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 6'ya yükseltti.

BAŞAKŞEHİR'DEN 1 PUAN

UEFA Konferans Ligi'nin 3'üncü haftasında Başakşehir, Kopenhag deplasmanında sahaya çıktı. Turuncu-lacivertliler, Danimarka'da 2 kez üstünlüğü yakalamasına rağmen maç 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Bu sonucun ardından Başakşehir 1, Kopenhag ise 2 puana yükseldi.

TEK MAĞLUBİYET FENERBAHÇE'DEN

AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe rakibine 3-1 mağlup olurken bu hafta Türk takımlarının Avrupa mücadelelerinde tek mağlubiyet alan takım oldu.

GALATASARAY'DAN MÜTHİŞ ZAFER

Avrupa Ligi'nin favorilerinden Tottenham ile karşılaşan Galatasaray rakibi karşısında müthiş bir futbola imza atarak 3-2 galip geldi ve puanını 10'a yükseltti.

AVRUPA LİGİ'NDE SON DURUM

UEFA Avrupa Ligi'nde 4'üncü hafta maçlarının ardından puan durumu netlik kazandı. Galatasaray topladığı 10 puanla 3, Beşiktaş 6 puanla 18, Fenerbahçe ise 5 puanla 21'inci sırada yer aldı. Öte yandan Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir ise 3'üncü haftayı 1 puanla 32'nci sırada kapattı.

ÜLKE PUANINDA YÜKSELİŞ SÜRDÜ

Temsilcilerimizin maçlarında alınan skorlar sonrası Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yükselişi devam etti. Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki puanı 39 bin 300'e yükseldi. Çekya ise tek galibiyetle birlikte 41 bin 50 puana yükseldi.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

1- İNGİLTERE - 94.303

2-İTALYA - 83.606

3- İSPANYA - 77.989

4-ALMANYA - 75.535

5- FRANSA - 63.236

6- HOLLANDA - 58.566

7- PORTEKİZ - 54.016

8 - BELÇİKA - 47.200

9- ÇEKYA - 41.050

10- TÜRKİYE - 39.100

11- NORVEÇ - 32.750