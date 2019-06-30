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Ülke şokta! Nefes alan hastanelik oldu, rekor seviyeye ulaştı

okan.akin okan.akin
DÜNYA  | 30.06.2019 18:08 | Son Güncelleme

Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletine bağlı Pasir Gudang kentinde bir haftadır etkisini gösteren yoğun hava kirliliğinden etkilenen 130 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ülke şokta! Nefes alan hastanelik oldu, rekor seviyeye ulaştı

Devlet haber ajansı Bernama'da yer alan habere göre, şehir genelinde toplam 130 kişi nefes darlığı, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma gibi rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye sevk edildi.

ÇOĞU İLKOKUL ÖĞRENCİSİ VE ÖĞRETMEN

Hava kirliliğinden etkilenenlerin çoğunun ilkokul öğrencisi ve öğretmen olduğu kaydedildi.

Pasir Gudang'da bazı fabrikalardan çıkan dumanların hava kirliliğine yol açtığı tespit edilmiş ve şehir genelinde 111 ilk ve orta öğretim okulu ile 347 özel kreşte eğitime ara verilmişti.

Bundan 3 ay önce de kentin yakınlarındaki Kim Kim nehrine yaklaşık 20 ton zehirli kimyasal atık sızdığı tespit edilmiş, atıklardan zehirlenen çoğu öğrenci 103 kişi hastaneye kaldırılmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Malezya Pasir Gudang Johor hava kirliliği

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