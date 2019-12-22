Ülke tarihine geçtiler: Volkswagen’e rekor ceza!

Volkswagen’in dizel emisyon skandalını hatırlarsınız. Skandalda Alman üreticinin bazı otomobillerindeki emisyon ölçüm sonuçlarını manipüle ettiği ortaya çıkmıştı ve birçok ülke Volkswagen’i bazı ağır cezalar ve yaptırımlar ile karşı karşıya bırakmıştı. O kötü günlerin geçtiğini düşünsek de görünüşe göre Avustralya’da skandalın yankıları daha yeni duyuluyor.

AVUSTRALYA VOLKSWAGEN’E REKOR CEZA KESTİ

Avustralya Tüketici Mahkemesi, yaşanan dizel emisyon skandalı nedeniyle Volkswagen grubunun 125 milyon dolarlık ceza ödemesi gerektiğine hükmetti. Bu ceza, Avustralya’nın resmi verilere göre ülke tarihinde bu düzeyde bir Tüketici Mahkemesi cezasının bir eşi yok. Yani, Volkswagen ödeyeceği ceza ile ‘kötü bir olayla da olsa’ bir rekora imzasını attı.

VOLKSWAGEN REKOR CEZA İÇİN İNDİRİM İSTİYOR

Dizel emisyon skandalı yüzünden yaklaşık olarak 30 milyar dolarlık bir zararla karşı karşıya kalan Volkswagen, Avustralya’dan gelen cezada ise mümkün olduğunca indirime gitmek istiyor. Bunun için temyize giden şirket, cezanın 75 milyon dolarlık bir kısmını ödeme teklifinde bulunacak. Avustralya mahkemesi Volkswagen’in bu karşı teklifini kabul eder mi bilinmez ama anlaşılan şirketin yaşadığı dizel emisyon sürecinin yankıları daha çok uzun süre devam edecek.

