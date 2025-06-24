Ülkede havuza uzun şortla girmek yasaklandı! 1903'ten beri uygulanıyor...

Fransa'da 1903’ten beri yürürlükte olan havuza uzun şortla girme yasağına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bol şortların hem hijyen yönünden hem de yüzmeye pek elverişli olmaması ve bol şortların sokak kıyafeti olarak kabul edilmesi nedeniyle bu yasak uygulanıyor.

SLİP MAYO DAHA UYGUN

Sözcü'nün haberine göre Fransızlar, "Bir kişi hem şortla suya giriyor, hem de çıkıp geziyor. Yerleri daha çok ıslatıp kayganlaştırıyor. Ayrıca hijyenik de değil“ itirazında bulunurken slip mayonun ise tam anlamıyla yüzme için uygun olduğunu belirtiyor.

Grenoble şehri bu yasağın kaldırılmasını istese de hükümet tarafından bu talep reddedildi. Uzun şortun ve bol şortların havuzlara kir, bakteri ve toz getirdiği belirtildi. bu şortlarla havuz çevresinde dolaşmak da yasak.