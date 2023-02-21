Ülkemizde yaşanan depremler sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus takımla toplantı düzenledi!

Ülkemizde ardı ardına yaşanan ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremler spor kulüplerini de derinden etkilerken, felaketin etkilediği kentlerin kulüpleri olan ve Süper Lig'de mücadelede eden Hatayspor ile Gaziantep FK ligden çekilme kararı almıştı.

JESUS'TAN MİNİ TOPLANTI!

Geçtiğimiz günlerde TFF'den yapılan açıklamayla Süper Lig 25 Şubat itibarıyla erteleme maçlarıyla başlayacağı duyurulurken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus gerçekleştirilen antrenman öncesi öğrencileriyle mini bir toplantı gerçekleştirdi.

"HAYAT DEVAM EDİYOR"

Jorge Jesus oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Depremin yaralarını sarmak kolay değil. Bu zamana kadar olduğu gibi, bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ancak hayat devam ediyor." derken, Konyaspor mücadelesini işaret etti.

"FUTBOLA ODAKLANMA ZAMANI"

"Cumartesi günü Konyaspor maçıyla birlikte futbola dönüş yapacağız." diyen tecrübeli çalıştırıcı "Artık futbola odaklanma zamanı. Zirveyle aramızdaki puan farkını adım adım azaltarak şampiyonluk hedefine yürümemiz gerekiyor" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

