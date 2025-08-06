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Ülkenin istihbarat başkanından olay itiraf! Ajanlık için bakın kimleri çalıştırıyorlar...

Ukrayna İstihbarat Başkanı Budanov, bir gazeteciyle yaptığı röportajda bilgi toplamak için seks işçilerini çalıştırdıklarını itiraf etti.

Ülkenin istihbarat başkanından olay itiraf! Ajanlık için bakın kimleri çalıştırıyorlar...

Ukrayna Askeri İstihbarat Teşkilatı’nın (HUR) Başkanı Kirill Budanov, bilgi toplamak amacıyla hayat kadınlarını kullandıklarını açıkladı. Gazeteci Ramina Eshakzai ile yaptığı söyleşide konuşan Budanov, bu yöntemin özellikle erkeklerin kendilerini güçlü göstermek isterken verdikleri bilgiler sayesinde işe yaradığını belirtti.

Ülkenin istihbarat başkanından olay itiraf! Ajanlık için bakın kimleri çalıştırıyorlar... 1

"ÖĞRENİLMESİ MÜMKÜN OLMAYANI ÖĞRENİYORUZ"

Budanov, “Normal bir yöntem değil mi? Erkekler, güçlü olduklarını göstermek için ne kadar çok şey anlatıyor, tahmin edemezsiniz” dedi. Bu yöntemle “başka hiçbir şekilde öğrenilmesi mümkün olmayan birkaç benzersiz bilgi” elde ettiklerini söyledi.

Ülkenin istihbarat başkanından olay itiraf! Ajanlık için bakın kimleri çalıştırıyorlar... 2

Ukraynalı ajanların “girişimcilik, gazetecilik ve sosyoloji” gibi meslekleri kendilerini gizlemek için kullandıklarını, bazı ajanların ise Rusya’da çifte hayat sürerek görev yaptıklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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