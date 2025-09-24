Mynet Trend

Ülkeyi sarsan üvey baba! Kızını 22 yıl boyunca esir tuttu! 16 yaşında hamile kalmış...

Brezilya'da eşinden boşandıktan sonra 51 yaşındaki bir adamın üvey kızını 22 yıl boyunca esir tuttuğu ve yıllarca istismar ettiği ortaya çıktı. 29 yaşında olduğu belirtilen kadının kaçarak polise sığınmasıyla olay ortaya çıktı.

Brezilya'da 29 yaşındaki bir kadının üvey babası tarafından 22 yıl boyunca esir tutulduğu ve cinsel istismara uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı. Olayla ilgili olarak 51 yaşındaki bir şüpheli, geçen hafta polis baskınında gözaltına alındı.

16 YAŞINDA HAMİLE KALDI

Hamile kalan kadının dünyaya getirdiği üç çocuğun üvey babasından olduğu belirtildi. Olay, sağlık ocağına gitme bahanesiyle evden kaçarak polise sığınmasıyla ortaya çıktı. Kadının ilk kez 16 yaşında hamile kaldığını anlatan Emniyet Müdürü Eduardo Kruger'e göre şüpheli, annesinden boşandıktan sonra o zamanlar çocuk olan mağduru kendisiyle evlenmeye zorladı. Üvey babanın yabancılarla ilişkiye girmeye de zorladığı belirtildi.

Ülkeyi sarsan üvey baba! Kızını 22 yıl boyunca esir tuttu! 16 yaşında hamile kalmış... 2

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kadın "İstiyormuşum gibi davranmaya zorladı ama o erkekler de benim buna zorlandığımı biliyordu. Sayılarını unuttum. 30'dan fazladır. Her iki üç ayda bir bu tür olaylar başıma geliyordu" dedi. İfadesi üzerine dairesine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, güvenlik kameraları ve şüphelinin cep telefonunda bulunan istismar videoları ele geçirildi. Tüm suçlamaları reddederek, "Hepsi yalan, ben ailem için yaşıyorum" dediği öğrenildi.

