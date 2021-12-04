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Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları istedi! Tuğba Ekinci programa geri döndü

04.12.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyhan Soylu, Bahar Candan, Nihat Doğan, Tuğba Ekinci ve Ebru Polat'ı Flash TV'de bir araya getiren 'Al Sana Haber' programında Türk-Kürt kavgası çıkmıştı. Tuğba Ekinci ile Nihat Doğan arasında büyük bir gerilim yaşanmıştı. Ekinci canlı yayını terk etmişti.

Seyhan Soylu, Bahar Candan, Nihat Doğan, Tuğba Ekinci ve Ebru Polat'ı Flash TV'de bir araya getiren 'Al Sana Haber' adlı programda Türk-Kürt kavgası çıkmıştı. Ekinci, "Türk'üm, Aleviyim.' demişti. Seyhan Soylu, 'Ne alakası var' diyerek karşı çıkmıştı. Ekinci, "Söylediğim şeyi bugün '10 Kasım' deyip geçiştiremiyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı. Doğan da "O zaman sen de 'Kürt'üm' de" diyerek tepki göstermişti. Stüdyoda ortam bir anda gerilmiş, masalara vurulmuştu. Ekinci canlı yayında stüdyoyu terk etmişti ve o günden sonra programa çıkmamıştı.

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Yaşanan kavgada yeni bir gelişme yaşandı. Taraflar arasında barış sağlandı. Soylu'dan yeni bir açıklama geldi, "Programın milliyetçi, vatanperver, Ülkücü cenahtan Tuğba Ekinci’ye tebrik telefonları yağdı. Alperen Ocakları, Ülkü Ocakları, Osmanlı Ocaklarına mensup kişiler tarafından; 'Tuğba Ekinci haklı, programda onu görmek istiyoruz' baskıları geldi" dedi.
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Soylu, programda yeni düzeni açıkladı. Doğan ile Ekinci aynı gün programa çıkmayacak. Doğan, pazartesi ve çarşamba günleri, Ekinci ise; salı ve perşembe Al Sana Haber programında yer alacak.

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Nihat Doğan Seyhan Soylu Tuğba Ekinci
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