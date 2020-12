Ülkü Ocaklarından ’Dijital Eğitim Platformu’

Balıkesir Ülkü Ocakları, yeni dijital eğitim platformu olan ve kısa zaman içerisinde tüm Türk Gençliğinin beğenisini kazanan Bilgi Ocakta sitesi hakkında bilgilendirici basın açıklamasında bulundu.

Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Çalışkan imzası ile yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi. “Bilgi Ocakta, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından hazırlanan; başta Türk Gençliği olmak üzere milletimizin tüm fertlerinin kullanımına tamamen ücretsiz olarak sunulmuş bir eğitim programıdır. Bilgi Ocakta; öğretirken eğlendiren, eğlendirirken düşündüren, düşündürdükçe geliştiren içerikleriyle Türk Gençliğinin kişisel ve akademik gelişimine katkıda bulunmayı hedefler. Okul çağındaki gençlerimizin derslerine yardımcı, her yaştan bireylerin aradığını bulabileceği, bilgi yarışmasından, test çözümlerine, sıra dışı bilgilerden, tarihte bugün neler olduğuna dair her türlü bilginin kaynağı bilgi ocakta da mevcuttur. Çevrimiçi Eğitim Modülünde Liseye Hazırlık, Üniversiteye Hazırlık, KPSS, ALES testleri yer almaktadır. İlerleyen süreçlerde bunlara TUS ve YÖK-DİL gibi ÖSYM’nin yaptığı diğer dersler de ekleneceği ifade edilmektedir. Ayrıca Bilgi Ocakta’da her gün düzenlenen bilgi yarışmaları mevcuttur. Genel Kültür, Tarih, Coğrafya, Kültür-Sanat, Müzik, Spor, Edebiyat, Sinema, Dergiler kategorileri yer almaktadır. Bu kategoriler içerisinde bulunan binlerce soruyla hazırlanan bilgi yarışması Türk Gençliğinin genel kültürünün arttırılması; bilgi dağarcığının geliştirilmesi, ilgi alanlarının tespiti ve bu alanlarda belli düzeyde yeterliliğe ulaşılması hedeflenmektedir. Soru içerikleri; Türk gençliğinin milli benlik bilinci ve manevi değerleri yönünden gelişmesine katkıda bulunacak nitelikte hazırlanmıştır. Günlük, haftalık ve aylık periyotlarda hazırlanan puan tabloları ile kullanıcılar arasında rekabet ortamı sağlanması; bu sayede ilerleme kaydedilmesi hedeflenmektedir. Bilgi Ocakta dijital eğitim platformunda çocuklarımız için hazırladığımız eğlendirirken eğiten oyunlar, çocuklarımızın pedagojik gelişimlerine katkıda bulunacaktır. Dört işlem becerisinin geliştirilmesini hedefleyen matematik etkinlikleri, çocuklar için boyama, ülkemiz ve dünyanın içinde bulunduğu Kovid-19 Salgını ve salgından korunma yolları ile ilgili bilgileri eğlendirirken öğreten “Süper Zeka” oyunu ile çocuklar, boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirecektir. Sıra Dışı Bilgiler kategorisinde ise farklı ve özgün konularda hazırlanan, şaşırtırken öğreten, kullanıcıda merak duygusunu uyandıran kısa bilgiler ile Türk Gençliğinin genel kültürünün gelişmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Tarihte Bugün kategorisinde kullanıcıların tarihte, o gün gerçekleşmiş önemli ve ilginç olayları, yapılan buluşları ve “tarihte ilk olma” özelliği taşıyan önemli gelişmeler hakkında bilgi edinebilecekleri kısa içerikler yer almaktadır. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Dergisi’nin farklı sayılarına ait yayın içerikleri de Bilgi Ocakta sisteminde yer almaktadır. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından farklı tarihlerde ve özgün konularda düzenlenmiş seminerlerimizin notları da tüm milletimizin hizmetine ve bilgisine sunulmak üzere Bilgi Ocakta sisteminde yer almaktadır. Birçok alanda öncü olduğu gibi eğitimde de öncü olan Ülkü Ocaklarının projelerini takipte kalın ve her hafta düzenlenen ödüllü yarışmalarımızda rekabete ortak olun" açıklaması yapıldı