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Uludağ’da karavan tatili! Otellerin tek gecelik fiyatına aylarca konaklıyorlar

17.01.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış turizminin en hareketli olduğu yerlerden biri olarak kabul edilen Uludağ, yine yerli ve yabancı turistlerin eğlence merkezi oldu. Uludağ’ın yakınlarda karavancıların kış tatili ise görenleri mest ettirdi. Uludağ’da karavancılar; turistlerin otele 1 gece ödediği paraya aylarca tatil yapıyor. Bursa'da çalışan bazı karavancılar her gün işine buradan gidip gelirken, bazıları da karavanlarına hafta sonları gelip kalıyor.

Uludağ’da karavan tatili! Otellerin tek gecelik fiyatına aylarca konaklıyorlar

Uludağ 2’inci oteller bölgesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan karavan parkı uygun fiyata Uludağ’da konaklayıp tatil yapmak isteyen karavancıların adresi oldu. Aralık ayında buraya karavanlarıyla gelen aileler; Mart ayının sonuna sezon bitinceye kadar kalıyor. Karavanda bir aileye 4 ay Uludağ Oteller Bölgesi’nde konaklamak 5 bin liraya mal oluyor. Karavancılar burada otellere 1 ailenin gecelik verdiği parayla 5 ay konaklayabiliyor.

SOĞUĞA RAĞMEN EĞLENİYORLAR

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Şu an 25 karavanın bulunduğu bölgede sömestr tatilinde sayının 50’yi bulması gerekiyor. Park alanından aldıkları elektrikle karavanlarını ısıtan aileler Uludağ’ın eksi 15 dereceyi bulan soğuğunda karavanlarının içinde tişörtle kar manzarası izlemenin keyfini çıkartıyor. Burada konaklayan aileler gün içerisinde pistlerde kayak yaparak vakitlerini keyifle geçiriyor.

“KAR MANZARASININ TADINI ÇIKARTIYORUZ”

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Aralık ayından Nisan ayına kadar Uludağ’da oteller bölgesinde karavanda kaldıklarını ifade eden Oytun Özbek, "Uludağ 2’inci oteller bölgesinde Burfaş’ın otoparkı var. Biz 2 yıldır sezonda burada kalıyoruz. Geçen kış burada 4 karavan geçirdik. Bu yıl karavancı arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmadı. Bayağı karavancı buraya geldi. Bu yıl 8 Aralık’ta geldik, Nisan başına kadar burada kalırız’ diye düşünüyoruz. Gün içinde çocuğumuz kayak yapıyor. Biz de eşimle birlikte kar manzarasının tadını çıkartıyoruz. Burada çok uygun fiyata kar tatili yapıyoruz. Burada sezonda verdiğimiz parayla insanlar 1 gece otelde konaklayabiliyor. Buranın bize sezonda 5 bin lira maliyeti oluyor. Şu anda burada 25 karavan var. Bu sayı sömestr tatilinde 50’ye çıkar" dedi.

Burulaş Saha Amiri Recep Gül, "Uludağ 2’inci oteller bölgesinde vatandaşlarımıza otopark hizmeti vermekteyiz. Burada 15 tane personelimiz var, karavan parkında karavancılara da hizmet vermekteyiz. Kendileri bizden memnun, biz de onlardan memnunuz" şeklinde konuştu.

(İHA)

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