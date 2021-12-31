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  4. Uludağ pistlerinde yılbaşı yoğunluğu yaşandı! Oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı

Uludağ pistlerinde yılbaşı yoğunluğu yaşandı! Oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı

31.12.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı Uludağ'da tatilciler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Uludağ pistlerinde yılbaşı yoğunluğu yaşandı! Oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı

Yeni yıla saatler kala Uludağ'daki oteller, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olduğu Uludağ'da, kar kalınlığı ise 46 santimetre olarak ölçüldü. Soğuğa rağmen güneşli olan havayı fırsat bilen tatilciler, kayak yapmanın keyfini çıkardı. İstanbul'dan Uludağ'a geldiğini söyleyen Korhan İşgören, "Merak ettim ve ilk kez buraya geldim. Kayak yapmayı öğrenmeye çalışıyorum. Tek dileğimiz, yeni yıla mutlu girmek. Hava güneşli, gayet güzel. Buranın eğlencesini çıkarıyoruz" diye konuştu.

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Yılbaşı için Uludağ'a geldiğini belirten Furkan Cıklaşahin ise "Geçen sene bir kere gelmiştim. Çok memnun kalmıştım. Bu sene arkadaşlarımla geldim. Mükemmel geçiyor. Karın tadını çıkarıyoruz. Tam mevsiminde geldik. Bugün şanslı günümüz. Güneşli bir havaya denk geldik. Mutluyuz" dedi.

“SEZON AÇILIŞI YAPTIK”

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Kayak yapmak için Uludağ'a geldiğini söyleyen Özden Bal da "Arkadaşlarımla birlikte tatil amaçlı Uludağ'a geldik. Hem yeni yıla keyifli girebilmek için hem de kayak yapmak için buraya geldik. 'Pistlerin tadını çıkaralım' dedik. Sezon açılışı yaptık. Birkaç gün daha buradayız. Keyfimiz yerinde. Herkese güzel seneler diliyorum" diye konuştu.

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Otel yöneticisi Harbi Türk ise "Yeni yıla otelimiz dolu giriyor. Pistlerde kar var. Yılbaşını kutlamaya gelen misafirlerimizi karla karşıladık. Uludağ'daki tesisler, yeni yıla dolu giriyor. Eğlenceli programlar var. Güneş, karla birleşti. Güzel bir hava var. Yeni yıla girerken havanın güzel, doluluk oranının ise iyi olması bizim için mutluluk verici. Akşam yemekli güzel bir yılbaşı eğlencesi olacak. Hazırlıklarımızı tamamladık. Yılbaşı için gelen misafirlerimiz gitmeden sömestir için de rezervasyon yaptırdılar. Sömestir rezervasyon oranımız yüzde 90'ını bulmuş durumda" dedi.

(DHA)

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