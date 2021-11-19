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Ulumasıyla gündem olan Fahriye Evcen şimdi de atlıkarıncadan poz verdi

19.11.2021 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen oyuncu Fahriye Evcen son olarak rol aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde ulumasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Güzel oyuncu şimdi de sosyal medya hesabından paylaştığı atlıkarınca pozlarıyla gündeme geldi.

Ulumasıyla gündem olan Fahriye Evcen şimdi de atlıkarıncadan poz verdi

TRT1'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin başrollerinden Fahriye Evcen'in canlandırdığı Akça Hatun (Aka Hatun) karakterinin uluyarak kurtlara seslendiği sahne sosyal medyada ti'ye alındı. O anlar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüş ve çok paylaşılmıştı.

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Setlere geri dönen Fahriye Evcen paylaşımlarına yenilerini ekledi. Son olarak atlıkarınca üzerinde pozlarını paylaşan Fahriye Evcen güzelliği ile yine büyüledi.

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Son olarak atlıkarınca üzerinde pozlarını paylaşan Fahriye Evcen güzelliği ile yine büyüledi.

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Mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya hesaplarından Evcen, atlıkarınca üzerinde çekildiği karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

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Setlere geri dönen Fahriye Evcen paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

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Evcen güzelliği ile herkesi yine büyüledi.

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Fahriye Evcen
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