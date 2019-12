"Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu

- "Filistinliler, özgür Kudüs'e olan inançlarını kaybetmiyorlar"

Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Yıldız da Karikatür Yarışmasına ev sahipliği yapma imkanı sunduğu için Mirasımız Derneğine teşekkürlerini iletti.

Yıldız, Kudüs'ün kendisi için farklı bir anlamı olduğuna değinerek, El Halil şehrinde yaşadığı bir hatırasını şöyle paylaştı:

"Üç sene evvel bir vesileyle kızım El Halil bölgesinde iki ay kaldı. Bu süre zarfında her gün haberlere olaylar yansıyor, her an her şey hercümerç gibiydi. El Halil'de babaları İsrail askerlerince öldürülmüş 5 çocuklu bir ailenin iki göz evini ziyaret ederek kardeş aile olduk ve hala irtibatımız devam ediyor. Şartlar inanılmaz ağır ve o şartlar altında özgür bir Kudüs hayal etmek çok zor gibi görülüyordu. Aileyle konuştuğumuzda Kudüs'ün özgür günlerine kavuşacağına olan inançlarını asla kaybetmediklerini gördük."

Ödül töreninde selamlama konuşması yapan ÖNDER Genel Başkanı Çal ise Mirasımız Derneğine Kudüs özelinde yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.