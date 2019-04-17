Mynet Trend

Uluslararası Moskova Film Festivali'nde Türkiye rüzgarı

aris.aras aris.aras
SİNEMA TV  | 17.04.2019 15:44 | Son Güncelleme

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında, 18-25 Nisan'da düzenlenecek 41. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde Türkiye "onur konuğu ülke" olarak yer alacak.

Uluslararası Moskova Film Festivali'nde Türkiye rüzgarı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Türkiye'nin "onur konuğu ülke" olacağı "41. Uluslararası Moskova Film Festivali"nin, iki ülkenin son yıllarda gelişen ilişkilerine kültürel alanda önemli katkı sunması bekleniyor.

Türkiye'den yapımcı, yönetmen ve oyuncuların katılacağı festivalde, Türk filmleri Rus izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Seyid Çolak'ın "Kapan" filminin, ana yarışmada dünya prömiyeri yapacağı festivalin bu bölümünün jüri üyeleri arasında yönetmen Semih Kaplanoğlu da yer alacak.

Türk filmlerinden oluşan özel bir seçkinin Rus izleyicilerle buluşacağı festivalde, Semih Kaplanoğlu’nun "Buğday", Nuri Bilge Ceylan'ın "Ahlat Ağacı", Mahmut Fazıl Coşkun'un "Anons", Vuslat Saraçoğlu'nun "Borç", Banu Sıvacı'nın "Güvercin", Ahmet Katıksız'ın "Bizim İçin Şampiyon" ve Orhan Tekeoğlu'nun "Vargit Zamanı" filmleri gösterilecek ve filmlerin yaratıcı ekipleri, gösterimler sonrasında izleyicilerle söyleşi gerçekleştirecek.

DİZİ VE FİLM YAPIMCILARI DA KATILACAK

Festival kapsamında iki ülkenin dizi ve sinema sektörünün yakınlaşması, ortak yapımların gerçekleştirilmesi ve kültürel ve ticari iş birliklerinin artırılması amacıyla "Türkiye-Rusya Dizi ve Sinema Endüstri Toplantısı" da yapılacak.

Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT ve Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ile dizi ve film yapımcılarından Fatih Aksoy (Medyapım), Timur Savcı (Tims Productions) ve Burhan Özkan'ın da (Maya Production) aralarında bulunduğu sektör temsilcileri katılacak.

Uluslararası Moskova Film Festivali'nin özel konukları ve jüri üyelerinin de yer alacağı "Türkiye Resepsiyonu" festival kapsamında yapılacak önemli etkinliklerden biri olacak.

AA

PARTNERKilo vermeyi düşünüyorsanız bir de bunu deneyin! Öyle faydaları varmış ki...Kilo vermeyi düşünüyorsanız bir de bunu deneyin! Öyle faydaları varmış ki...
Çağdaş gösteri sanatları festivali başladıÇağdaş gösteri sanatları festivali başladı
Uluslararası Kısa Film Festivali başladıUluslararası Kısa Film Festivali başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Moskova film festival

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu paylaşımlar yürek hoplattı!

Bu paylaşımlar yürek hoplattı!

Erkekler kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatasını açıkladı!

Erkekler kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatasını açıkladı!

Bebek haberinden sonra apar topar evlendiler

Bebek haberinden sonra apar topar evlendiler

Bu şehirde insanlar bir kayanın altında yaşıyor!

Bu şehirde insanlar bir kayanın altında yaşıyor!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Çukur'dan şok fragman! Böyle veda ediyor

Çukur'dan şok fragman! Böyle veda ediyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Gözyaşları sel oldu! Başrol oyuncusu şehit oldu

Gözyaşları sel oldu! Başrol oyuncusu şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çağdaş gösteri sanatları festivali başladı

Çağdaş gösteri sanatları festivali başladı

Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

17 Nisan 2019’da TV’de bugün ne var? Tüm kanallar için TV yayın akışı

Televizyonda bugün hangi diziler var?

Jet Sosyete dizisinde Yemekteyiz ve Onur Büyüktopçu sürprizi!

Jet Sosyete ekibi, Yemekteyiz yarışmasına katıldı!

Köprüde Buluşmalar ödülleri verildi

Köprüde Buluşmalar ödülleri verildi

Nuri Bilge Ceylan'a önemli görev!

Nuri Bilge Ceylan'a önemli görev!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.