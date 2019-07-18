“Uluslararası Sanatçı Filmleri” İstanbul Modern’de

Uluslararası Sanatçı Filmleri 2019 (Artists’ Film International) programı 23 Temmuz’da İstanbul Modern’de başlıyor.

Bu yılki programda, toplum içindeki kültürel görüşler, inanç sistemleri ve beklentilerle ortaya çıkan kadınlık ve erkeklik durumlarının bütününü oluşturan toplumsal cinsiyet üzerine farklı gerçekliklerin yansımaları ele alınıyor. İstanbul Modern’in davetiyle sanatçı Senem Gökçe Oğultekin’in “Dun (Ev)” adlı videosu 2019 yılı içinde hem İstanbul Modern’de hem de programın uluslararası ortaklarında gösteriliyor.

ABD’den İtalya’ya Vietnam’dan Norveç’e

Program ve içeriğini İstanbul Modern Küratörü Öykü Özsoy ve Asistan Küratör Deniz Pehlivaner’in oluşturduğu Uluslararası Sanatçı Filmleri 2019 seçkisinde yer alan sanatçılar şöyle sıralanıyor:

Carolina Caycedo (Ballroom Marfa, Texas, Abd)

Theresa Traore Dahlberg (Bonniers Konsthall, Stockholm, İsveç)

Atefa Hesari (Afganistan Güncel Sanat Merkezi, Kâbil, Afganistan)

Lars Laumann (Tromsø Sanat Merkezi, Tromsø, Norveç)

Jacopo Miliani (Gamec / Bergamo Modern ve Çağdaş Sanat Merkezi, Bergamo, İtalya)