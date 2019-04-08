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Uluslararası Uzay İstasyonu bugün çıplak gözle görülebilecek

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İLGİNÇ HABERLER  | 08.04.2019 17:04 | Son Güncelleme

Çok sayıda ülkenin ortak çalışmasıyla üretilip uzaya gönderilen Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), bugün Türkiye'nin üzerinden geçecek ve farklı illerden çıplak gözle gözlemlenebilecek.

Uluslararası Uzay İstasyonu bugün çıplak gözle görülebilecek

ISS'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, uzay istasyonu İstanbul'dan saat 20.13'te görülebilecek.

Sitede yer alan bilgilere göre, ISS, Ankara, İzmir, Trabzon ve Kayseri'den de aynı saatlerde gözlemlenebilecek.

Her 90 dakikada bir Dünya'yı turlayan ISS, 6 dakika sürecek olan geçişinin ardından gözden kaybolacak.

İstasyonun alçak yörüngede olması nedeniyle herhangi bir ekipman kullanmadan yani çıplak gözle de görülebilecek.

Ayrıca, NASA'nın ISS'e özel sayfasında verdiği canlı yayından da Türkiye'yi uzay istasyonunun kamerasından görmek mümkün olacak.

ISS'nin sayfasında yer alan bilgiye göre, uzay istasyonun görülebileceği diğer tarihler ise şu şekilde: 9 Nisan — 20.59, 10 Nisan — 20.09, 12 Nisan — 20.04

ISS, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı işbirliği ile geliştirildi. Bir araya getirilen modüllerin birleştirilmesiyle inşa edilmiş olan istasyonun ilk kısmı, 1998 yılında fırlatıldı.

Başlangıçta Uluslararası Uzay İstasyonu'nun görevinin, 2020 yılına kadar devam etmesi planlanmıştı ancak ABD'nin bütçe arttırımı sonrasında 2024 yılına kadar uzatıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Uzay İstasyonu Türkiye

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