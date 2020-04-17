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Ümit Besen Cengiz Kurtoğlu konseri saat kaçta, nereden izlenecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 12:37 | Son Güncelleme

Evde Kal sloganı ile online konser koronavirüslü günlerde moral kaynağı oluyor. Ümit Besen ve Cengiz Kurtoğlu da online canlı yayında bir araya gelecek ve canlı kosner kaydının yayımlanmasından önce dinleyicilerin karşısına çıkacaklar. Peki Ümit Besen Cengiz Kurtoğlu konseri saat kaçta ve internetten nasıl izlenir?

Ümit Besen Cengiz Kurtoğlu konseri saat kaçta, nereden izlenecek?

Koronavirüs yayılımına bir dur demek için evimizde kaldığımız şu günlerde sanat camiası da bizlere moral olmaya çalışıyor. Sanatçılar evlerinde kalanlar için kosnerler düzenliyor ya da geçmiş canlı konserlerini internetten paylaşıyorlar. Son olarak sevilen sanatçılar Cengizkurtoğlu ile Ümit Besen’in ortak kosneri online olarak yayımlanacak ve yayın öncesi sanatçılar canlı yayın ile dinleyicilerin karşısına çıkacaklar. Peki eki Ümit Besen Cengiz Kurtoğlu online canlı konser saat kaçta ve internetten nasıl izlenir? İşte konserin detayları ve ileriki günlerde yapılacak konserlere dair bilgiler...

ÜMİT BESEN CENGİZ KURTOĞLU KONSERİ SAAT KAÇTA NEREDEN İZLENECEK?

Cengiz Kurtoğlu ile Ümit Besen, 35 yıl aradan sonra Eylül 2019'da Harbiye Açıkhava'da aynı sahneyi paylaştıkları konser kaydıyla dinleyicilerinin karşısına çıkacak. Konser kaydı öncesinde iki ünlü isim canlı yayında da bir araya gelerek, karantina günleri ve müzik hakkında konuşacak.Sanatçıların katılacağı canlı yayın, bu akşam 21.30'da gerçekleşecek. Cengiz Kurtoğlu ile Ümit Besen, hayranlarından gelecek soruları da yayında cevaplayacak. Yayın ve konser https://www.youtube.com/user/PollProductionWeb/featured adresinden izlenebilecek.

ÜMİT BESEN KİMDİR?

14 Ekim 1956'da Osmaniye'de dünyaya gelen Ümit Besen'in ilk enstrümanı melodika oldu. Lise yıllarında ise klavye çalmaya başladı. Aynı dönemde Tayfunlar Orkestrası'nı kurdu. Müzik ve eğitimini bir arada götüremeyeceğini fark edince lise eğitimini yarım bıraktı. Askerliğini yapmak üzere 1976 yılında Kütahya'ya gitti. Orduevinde onu dinleyen bir general Besen'i Zonguldak Orduevi'ne naklettirdi. Askerliğin ardından Adana'ya döndü ve gece kulüplerinde çalışmaya başladı. Bu kulüplerden birinde onu dinleyen futbolcu Metin Oktay, Besen'i İstanbul'daki gazino sahibi arkadaşlarına tavsiye etti. Sanatçının İstanbul'da çalışmaya başladığı ilk mekân Köşem Bistro oldu. Besen, 1980 yılında Selami Şahin ve Ahmet Selçuk İlkan ile birlikte ilk plak kaydını gerçekleştirdi.

2015 yılında, 80'lerin unutulmaz hiti "Nikah Masası" adlı şarkıya Enbe Orkestrası eşliğinde Ajda Pekkan ile düet yapmıştır.

2016 yılında DMC'den çıkan "Başka" adlı albümünde klasikleşmiş şarkılarını rock tarzında yeniden seslendiren Ümit Besen, bu albümde Feridun Düzağaç, Pamela, Cem Adrian gibi ünlü isimlerle düet yapmıştır. Ümit Besen ayrıca Teoman, Mirkelam, Funda Arar, Bora Duran, Emre Aydın, MaNga, Yüksek Sadakat, Pinhani, Grup Seksendört, Leyla The Band’ den beğeniyle dinlenen rock şarkılara da yer vermiştir. 80'li yıllarda seslendirdiği slov aşk şarkıları ile hafızalara kazanan Ümit Besen Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajında "Nikah Masası'nı şimdi yazsam tutmazdı" diyerek o dönemin ruhuna vurgu yapmıştır.

CENGİZ KURTOĞLU KİMDİR?

5 Mayıs 1959 Artvin doğumlu olan Cengiz Kurtoğlu, öğrenim hayatını Artvinde tamamladı. Memleketinde bulunan çay fabrikasında memur olarak çalışmaya başlayan Kurtoğlu, daha sonra Arhavide "Ciha Dağı Efsanesi" isimli bir orkestra kurarak müziğe giriş yaptı. 20 yaşında yani 1979 yılında askerlik yapmak için Ankaraya gitti, ilk çocuğu Orçun o sırada dünyaya geldi. Dönüşte bir süre Artvin'de kalan Kurtoğlu, 1982de İstanbula gelerek ilk kaydını dönemin ünlü plakçılarından Şahin Özere gönderdi. 1984`te ilk albümü Sen Sözden Anlamaz Mısın ile ilerde hayranları tarafından "yaşayan efsane" olarak adlandırılacağını bilmeden yola koyuldu. Unutulan, Gelin Etmişler, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğunun İlk Akşamında gibi şarkılarıyla tanınır.

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