Ümit Besen Cengiz Kurtoğlu konseri saat kaçta, nereden izlenecek?

Koronavirüs yayılımına bir dur demek için evimizde kaldığımız şu günlerde sanat camiası da bizlere moral olmaya çalışıyor. Sanatçılar evlerinde kalanlar için kosnerler düzenliyor ya da geçmiş canlı konserlerini internetten paylaşıyorlar. Son olarak sevilen sanatçılar Cengizkurtoğlu ile Ümit Besen’in ortak kosneri online olarak yayımlanacak ve yayın öncesi sanatçılar canlı yayın ile dinleyicilerin karşısına çıkacaklar. Peki eki Ümit Besen Cengiz Kurtoğlu online canlı konser saat kaçta ve internetten nasıl izlenir? İşte konserin detayları ve ileriki günlerde yapılacak konserlere dair bilgiler...

ÜMİT BESEN CENGİZ KURTOĞLU KONSERİ SAAT KAÇTA NEREDEN İZLENECEK?

Cengiz Kurtoğlu ile Ümit Besen, 35 yıl aradan sonra Eylül 2019'da Harbiye Açıkhava'da aynı sahneyi paylaştıkları konser kaydıyla dinleyicilerinin karşısına çıkacak. Konser kaydı öncesinde iki ünlü isim canlı yayında da bir araya gelerek, karantina günleri ve müzik hakkında konuşacak.Sanatçıların katılacağı canlı yayın, bu akşam 21.30'da gerçekleşecek. Cengiz Kurtoğlu ile Ümit Besen, hayranlarından gelecek soruları da yayında cevaplayacak. Yayın ve konser https://www.youtube.com/user/PollProductionWeb/featured adresinden izlenebilecek.