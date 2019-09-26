Ümit Boyner'den sigara yasağı tepkisi: Kime ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sigara yasağını genişletileceğini söylemesi ve “Şoför de arkada oturanlar da sigara içemeyecek” demesi üzerine yurt çapında birçok sürücüye ceza kesildi.

Ümit Boyner’den sosyal medyadan tepki geldi. Boyner şu ifadeleri kullandı:

“Sigara çok zararlı, ölümcül bir şey de özel arabada içene ceza ne demek? Daha nereye varacak bu iş? Özel araba eşittir özel alan. Kime ne? Sigaranın zararları ile ilgili toplumu eğitmeyi anlarım. Cezayı anlamadım, çözüm olduğunu da düşünmüyorum. Soranlar oldu: Ben sigara kullanmıyorum, hatta içen arkadaşlara da bıraksınlar diye yalvarıyorum ama konu kişisel değil, özel alan tanımı ve cezanın bilinçlenme adına etkinliği!?!”



