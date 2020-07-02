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Ümit Erdim zayıflayınca iş bulamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 13:49 | Son Güncelleme

Hayat Bilgisi dizisi ile tanınan ve fazla kilolarıyla dikkat çeken oyuncu Ümit Erdim, bir süre önce geçirdiği mide ameliyatı sonrasında hızlı bir şekilde kilo kaybetmiş ve yeni görüntüsüyle dikkat çekmişti. Erdim zayıfladığı için iş bulamadığını açıkladı.

Ümit Erdim zayıflayınca iş bulamadı

5 yılda 60 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan oyuncu Ümit Erdim, önceki gün takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Uzun süredir bir projede yer almayan Erdim, bunun en büyük sebeplerinden birinin zayıflaması olduğunu söyledi.

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Erdim, internet kullanıcılarının “Eski haline dön böyle iş bulamazsın” yorumuna “Katılıyorum, zaten bulamadım. Ama bu yüzden de eski halime dönmeye niyetim yok, üzgünüm” şeklinde yanıt verdi.

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140 kilo olan ve daha sonra zayıflayarak bambaşka bir görüntüye ulaşan Ümit Erdim kendisine son haliyle ilgili gelen mesajlara da zaman zaman tepki gösteriyor.

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Ünlü oyuncu bir süre önce muhabirlerin “Mide ameliyatı olmaya nasıl karar verdiniz?” sorusuna sinirlenerek, “Ne saçma soru! Ayı gibiydim, o yüzden oldum. Sen de üç haneli sayılara geç, seni de görürüm” sözleriyle tepki göstermişti.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ayarı tutturamamışsın
iş bulamadı diyen halt etmiş araştırın bi adam uçak pilotu oldu olacak az kaldı ondan sonra gelsin paracıklar
kilo al yakismadi
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