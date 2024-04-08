SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Ümit Özat'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler! 'Büyükekşi yüzünden AK Parti...'

Ümit Özat'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler! 'Büyükekşi yüzünden AK Parti...'

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
08.04.2024 11:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ve milli takımın eski futbolcusu Ümit Özat, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye adeta öfke kustu. Sosyal medyada düzenlenen programda sinirlerine hakim olamayan Özat, Büyükekşi hakkında çok ağır ithamlarda bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi son zamanlarda futbol kamuoyunda gündemden düşmüyor. Son olarak dün oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa Finali'nde verdiği görüntülerle sosyal medyada gündem olan Büyükekşi'ye bir tepki de eski milli futbolcu Ümit Özat'tan geldi. Youtube'da yapılan bir programda konuşan Ümit Özat, TFF başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında çok ağır konuştu.

q

"BÜYÜKEKŞİ YÜZÜNDEN AK PARTİ SEÇİMLERİ KAYBETTİ"

Mehmet Büyükekşi’nin tüm bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “şirin” gözükmek için yaptığını dile getiren Ümit Özat katıldığı programda Büyükekşi hakkında şu ifadeleri kullandı:

w

“Ben Federasyon başkanı olsam utanırım. Mehmet Büyükekşi’nin yüzünden bu ülkede Ak Parti seçimleri kaybetti. Sana futbol hakkında soru sorulduğu zaman ezan susmaz bayrak inmez dersen siyasetin dibine kadar girersin. Futbolun ezanla bayrakla ne işi var?” dedi.


Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Kupa sonrası gözden kaçan detay! TFF'yi bekleyen yeni tehlike: Hepsi sıraya girdi parasını istiyorSüper Kupa sonrası gözden kaçan detay! TFF'yi bekleyen yeni tehlike: Hepsi sıraya girdi parasını istiyor
Erdoğan'a yaptığı çağrı gündem oldu: "Bu ülkenin bir reisi var..." Erdoğan'a yaptığı çağrı gündem oldu: "Bu ülkenin bir reisi var..."
Gözler TFF'de! Fenerbahçe ceza alacak mı?Gözler TFF'de! Fenerbahçe ceza alacak mı?
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Büyükekşi Ümit Özat fenerbahçe tff
En Çok Okunan Haberler
İYİ Parti'de Akşener dönemi sona erdi

İYİ Parti'de Akşener dönemi sona erdi

Erdoğan'a yaptığı çağrı gündem oldu: "Bu ülkenin bir reisi var..."

Erdoğan'a yaptığı çağrı gündem oldu: "Bu ülkenin bir reisi var..."

İlk fatura İstanbul ve Ankara'ya kesiliyor!

İlk fatura İstanbul ve Ankara'ya kesiliyor!

Rasim Ozan ile Ahmet Çakar Beyaz Futbol'da birbirine girdi!

Rasim Ozan ile Ahmet Çakar Beyaz Futbol'da birbirine girdi!

Süper Kupa sonrası gözden kaçan detay! TFF'yi bekleyen yeni tehlike: Hepsi sıraya girdi parasını istiyor

Süper Kupa sonrası gözden kaçan detay! TFF'yi bekleyen yeni tehlike: Hepsi sıraya girdi parasını istiyor

Fenerbahçe-Galatasaray maçı dünya basınında gündeme oturdu!

Fenerbahçe-Galatasaray maçı dünya basınında gündeme oturdu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.