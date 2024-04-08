Ümit Özat'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler! 'Büyükekşi yüzünden AK Parti...'

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi son zamanlarda futbol kamuoyunda gündemden düşmüyor. Son olarak dün oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa Finali'nde verdiği görüntülerle sosyal medyada gündem olan Büyükekşi'ye bir tepki de eski milli futbolcu Ümit Özat'tan geldi. Youtube'da yapılan bir programda konuşan Ümit Özat, TFF başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında çok ağır konuştu.

"BÜYÜKEKŞİ YÜZÜNDEN AK PARTİ SEÇİMLERİ KAYBETTİ"

Mehmet Büyükekşi’nin tüm bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “şirin” gözükmek için yaptığını dile getiren Ümit Özat katıldığı programda Büyükekşi hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Ben Federasyon başkanı olsam utanırım. Mehmet Büyükekşi’nin yüzünden bu ülkede Ak Parti seçimleri kaybetti. Sana futbol hakkında soru sorulduğu zaman ezan susmaz bayrak inmez dersen siyasetin dibine kadar girersin. Futbolun ezanla bayrakla ne işi var?” dedi.







