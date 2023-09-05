Ümit Özat'tan Melissa Vargas ve Shane Larkin yorumu! ''Milli Takım'da oynamasını istemiyorum''

Ümit Özat, Trivela programında Melissa Vargas ve Shane Larkin'in Türkiye Milli Takımı'nda oynamalarını eleştirdi. Kısa sürede tepki çeken bu sözler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

"BEN BUNU KABUL ETMİYORUM"

Melissa Vargas'ın durumuyla ilgili konuşan Ümit Özat, "Melissa Vargas bu ülkede doğsa, büyüse kabul edilebilir tarafı vardı. Potansiyeli olsa Küba Milli Takımı'nda oynardı. Bu mu sizin bayrak, millet, vatan duygunuz? Ben bunu kabul etmiyorum." dedi.

"SHANE LARKİN'İN MİLLİ TAKIM'DA NE İŞİ VAR?"

Anadolu Efesli Shane Larkin hakkında da konuşan Özat "Futbolda eğer bir yere gelmek istiyorsanız basketbolda ve voleyboldaki gibi yapılaşın. Shane Larkin'in de Milli Takım'da oynamasını istemiyorum. Larkin'in Milli Takım'da ne işi var? Gitsin Amerika Birleşik Devletleri'nde oynasın. Milli Takım'da oynuyor Türkçe bilmiyor. Kalkacaklar beni eleştirecekler. Ne oldu senin milliyetçi duyguların! Hani bayrak, hani milliyet? Oyuncunun emeğine yüzde yüz saygı duyuyorum. Ama Türkçe bilmeden Milli Takım'da oynuyor." ifadelerini kullandı.

