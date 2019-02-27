SPOR

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can: Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 27.02.2019 14:07 | Son Güncelleme

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyerek adını yarı finale yazdıran Ümraniyespor'un hedefinin UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek olduğunu söyledi.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can: Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi

Hasan Can, Ümraniye Belediyesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor'u da elemenin gururunu yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda 'dört büyükler' dediğimiz takımlarımızın ikisi ile karşılaştık. Önce Fenerbahçe'yi sonra Trabzonspor'u kupadan eledik. Finale çıkarsak inşallah finalde de Galatasaray ile karşılaşırız. Finalde de Galatasaray'ı yenersek daha da güzel olur. Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek. İnşallah Allah bunu nasip eder."

"Avrupa gönlümüzde yatan aslandır. Ümraniyespor'un dipten buraya gelişine tanık olan ve katkı sağlayan bir belediye başkanı olarak mutluyuz." sözlerini kullanan Hasan Can, şunları kaydetti:

"Tabii bu spordur, futboldur, kimin galip geleceği belli olmaz ama yenen takım da her zaman için sevinir. Burada aslolan centilmence karşılıklı tebrikleri sunmaktır. Ümraniyespor bu tebriği hak ediyor diye düşünüyorum. 15 yıl önce belediye başkanı olduğumuz zaman Ümraniyespor amatör ligdeydi. Derken birinci lige yükseldi, 15 yılda 6 lig yükseldi. Her çıktığı ligde üstün başarılar elde etti. 3 yıldır birinci ligdeyiz, üç senenin üçünde de aşağı yukarı ilk 6'nın içerisindedir, play-off oynayan takımlardan birisidir. Şans yaver gitmedi Süper Lig’e çıkamadı ama her zaman iyi takımlardan bir tanesidir."

Ümraniyespor'un çok düşük bütçelerle mücadelesine devam ettiğinin altını çizen Ümraniye Belediye Başkanı Can, "Futbol maliyetli bir iş ve bu açıdan baktığımız zaman Ümraniyespor çok mütevazı bütçeyle bu başarıları elde eden bir takım. Fenerbahçe'yi kupadan elediğimiz zaman 'Fenerbahçe'nin bir oyuncusunun maliyetinin altında bir maliyetle Ümraniyespor bir yılı tamamlıyor' haberleri yapılmıştı. Kasımpaşa-Akhisarspor eşleşmesinin galibi ile yarı final oynayacağız. İnşallah yine gülen biz oluruz ve final oynarız." ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor ile spor camiasına centilmen bir takım kazandırdıklarına vurgu yapan Başkan Can, sözlerini şöyle tamamladı:

"Altyapıdan gençlerimiz yetişti. Ümraniyespor aynı zamanda bir okul oldu. Ümraniye Belediyesi'nin yaptığı yüzlerce kalıcı eser var, Ümraniye Belediyesi'nin 5 kuruş borcu yok. Ümraniyespor için de hep aynı şeyi söyledim arkadaşlara 'Ne yaparsanız yapın ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Borç yiğidin kamçısı değildir.' dedim. Borç sizi esir alır, onlar da hep borçsuz yürümeyi ilke edindi. Çok da mütevazı bütçelerle çalışıyorlar, borçları da yoktur."

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