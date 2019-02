Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can: Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi

Hasan Can, Ümraniye Belediyesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor'u da elemenin gururunu yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda 'dört büyükler' dediğimiz takımlarımızın ikisi ile karşılaştık. Önce Fenerbahçe'yi sonra Trabzonspor'u kupadan eledik. Finale çıkarsak inşallah finalde de Galatasaray ile karşılaşırız. Finalde de Galatasaray'ı yenersek daha da güzel olur. Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek. İnşallah Allah bunu nasip eder."

"Avrupa gönlümüzde yatan aslandır. Ümraniyespor'un dipten buraya gelişine tanık olan ve katkı sağlayan bir belediye başkanı olarak mutluyuz." sözlerini kullanan Hasan Can, şunları kaydetti:

"Tabii bu spordur, futboldur, kimin galip geleceği belli olmaz ama yenen takım da her zaman için sevinir. Burada aslolan centilmence karşılıklı tebrikleri sunmaktır. Ümraniyespor bu tebriği hak ediyor diye düşünüyorum. 15 yıl önce belediye başkanı olduğumuz zaman Ümraniyespor amatör ligdeydi. Derken birinci lige yükseldi, 15 yılda 6 lig yükseldi. Her çıktığı ligde üstün başarılar elde etti. 3 yıldır birinci ligdeyiz, üç senenin üçünde de aşağı yukarı ilk 6'nın içerisindedir, play-off oynayan takımlardan birisidir. Şans yaver gitmedi Süper Lig’e çıkamadı ama her zaman iyi takımlardan bir tanesidir."