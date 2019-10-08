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Ümraniye'de acımasız sürücü, uyuyan köpeği böyle ezdi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 08.10.2019 17:11 | Son Güncelleme

Ümraniye’de aracıyla seyir halinde olan sürücü, yolda uyuyan köpeği göz göre göre ezdi. Sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, köpek acı içerisinde koşarak kaçtı. Şahsın uyuyan köpeği aracıyla ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Ümraniye’de meydana geldi.

İddiaya göre aracıyla seyir halinde olan sürücü yolda uyuyan köpeğin üzerinden geçerek ezilmesine sebep oldu. Aracın altında ezilerek sürüklenen köpek daha sonra can havliyle koşarak kaçtı. Sürücü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Mahalleli tarafından veterinere götürülen köpeğin kurtarılamadığı öğrenildi.

Sürücünün yerde uyuyan köpeği ezdiği anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde köpek yerde yattığı sırada üzerinden araç geçiyor, aracın altından çıkan köpek can havliyle kaçıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye köpek

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