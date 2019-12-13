Mynet Trend

Ümraniye'de gece yarısı yangın paniği

sesamos sesamos
YAŞAM  | Son Güncelleme

Ümraniye'de 12 katlı bir binanın elektrik panosunda gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sonucu binanın içerisine dolan yoğun dumandan 6'sı çocuk 14 kişi etkilendi. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye tarafından kurtarıldı. İtfaiye eri tarafından kurtarılan küçük bir çocuk yaşadığı olayın şoku ve yükseklik korkusuyla aşağıya inene kadar kendisini kurtaran itfaiye erinin elini bir an olsun bırakmadı.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Esenkent Mahallesi Berrak sokaktaki 12 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın sonucu yükselen dumanlar kısa sürede binanın içerisini kapladı. Apartman sakinleri yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Ümraniye, Ünalan ve Kadıköy itfaiye ekipleri bir taraftan yangına müdahale ederken, bir taraftan da binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6'sı küçük yaşlarda toplam 14 kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı.

Bu sırada polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Dumandan etkilenen 14 kişi ile bir kediye ambulanslarda oksijen verilerek müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

BİR AN OLSUN ELİNİ BIRAKMADI

Mahsur kaldığı daireden itfaiye eri tarafından kurtarılan küçük bir çocuk yaşadığı olayın şoku ve yükseklik korkusuyla aşağıya inene kadar kendisini kurtaran itfaiye erinin elini bir dakika olsun bile bırakmadı.

Ambulansta tedavisi yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"BİR ANDA KOKU VE DUMAN SARDI"

Apartman sakinlerinden Eyüp Özcan da yangınla ilgili, "Yangın sonucu binayı bir anda koku ve duman sardı. Dairede habersiz yakalandım. Çoğu aileler evde kaldı, ben kendimi zor dışarı attım. Hala aileler itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılıyor. Binada yoğun duman kokusu var. Binada 52 daire ve çoluk çocuk yaklaşık 80 kişi var. Bu saatten sonra herkes seferber oldu, ben de bina sakiniyim. Telefonumdan komşulara ulaşmaya çalışıyorum, ulaştıklarıma evin penceresini acın, temiz hava almaya çalışın diyorum. Binada sadece duman söz konusu" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA / DHA)

PARTNERSGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...SGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...
Bir kadına şiddet haberi daha! Eşi 'bakımsızsın' diyerek öldüresiye dövdüBir kadına şiddet haberi daha! Eşi 'bakımsızsın' diyerek öldüresiye dövdü
120 bin dolarlık muza 'Horozlu' gönderme120 bin dolarlık muza 'Horozlu' gönderme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ümraniye yangın yangın paniği

En Çok Okunan Trend Haberler

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği! Vali'den açıklama geldi

Öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği! Vali'den açıklama geldi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uyarılar peş peşe geliyor! Kriz masası kuruldu

Uyarılar peş peşe geliyor! Kriz masası kuruldu

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Eşini boşa ben alacağım' demişti! Korkunç detaylar

'Eşini boşa ben alacağım' demişti! Korkunç detaylar

Cinsel saldırı davasında yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı: Ben namusum için yaşarım

İğrenç olay! Yaşlı kadın davada gözyaşlarını tutamadı

'Yoğurtçuyum' dedi, yatak odasına kadar girip paraları çaldı

'Yoğurtçuyum' dedi, yatak odasına kadar girip paraları çaldı

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'ndan 'deniz mağaraları' uyarısı

'Büyük tehdit' diyerek uyardı!

İstanbul ve İzmir dahil bazı kentlerde 2050'de su baskını meydana gelmesi riski arttı

İstanbul ve İzmir dahil birçok kent için büyük risk!

Esenyurtta teknomarkette müşteri çılgına döndü, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.