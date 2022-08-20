Ümraniyespor-Galatasaray maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda 1-0 kazandıkları HangiKredi Ümraniyespor maçında ihtiyaçları olan galibiyeti aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Buruk, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısına kulüp başkanı Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek'in hayatını kaybettiğini hatırlatarak başlayan Buruk, "Başkanımız Dursun Özbek'in annesini rahmetle anıyoruz. Bizim için dün üzücü geçti. Bugün cenaze vardı. Allah rahmet eylesin. Başkanımız ve ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

Maçın 4. dakikasında Haris Seferovic ile değerlendiremedikleri pozisyona değinen sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Maça çok net bir gol pozisyonu ile başladık. Orada 1-0'ı yapsak özgüven anlamında bize çok daha farklı bir şekilde yansıyacaktı. Geçen haftanın üzerimizde bıraktığı maçın başındaki pozisyonla üzerimizden atacaktık. Devamında ilk yarının son dakikasında kadar benim için kabus gibiydi. Hiç görmediğim kadar pas hatası, top kaybı, ayaktan kaçırma, yanlış tercihler vardı. Bu kadar kötü oynarken de 3-4 gol pozisyonuna girdik." diye konuştu.

Okan Buruk, devre arasından sonra daha farklı bir Galatasaray izlediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda çok daha farklı bir Galatasaray vardı. 20-25 dakikalık bölümde oyunu domine ettik, çok net gol pozisyonlarına girdik ama golü bulamadık. Son bölümde attığımız 1 golle maçı galip bitirdik. Deplasmanda kazanmak tabii ki güzel. Devam eden nemin de oyuncuların üzerinde olumsuz etkisi var. Ağustos ayında olmanın olumsuz etkilerini performans anlamında yaşıyoruz. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu aldığımız için sevinçliyim ama genel olarak daha iyi olmalıyız. İkinci yarı yakaladığımız tempoyu maçın başında yakalayan, oyuna hükmeden, daha erken ve daha çok gol atan bir Galatasaray ortaya çıkarmamız gerek. Bugünkü pozisyonlar çok fazla ama gol sayımız çok düşük."

- "Hücum hattına takviye düşünüyoruz"

Okan Buruk, hücum bölgesinde çok yönlü bir oyuncu transfer etmek istediklerini söyledi.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile temaslarının olduğunu aktaran Buruk, "Hücum hattına takviye düşünüyoruz. Bir ihtiyaç var. Elimizdekilerden farklı daha yönlü bir oyuncu bulabilirsek olabilir. Icardi'nin adı geçti, çok önemli bir futbolcu. Kulübünden ayrılıp ayrılmayacağını veya Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Çok yüksek maaş alan oyuncular. Bu maaşların Türkiye'de verilmesi biraz zor. Onunla ilgili bizim açımızdan net bir gelişme olmadı. Ön tarafa bize destek verecek bir oyuncu daha bakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kerem Aktürkoğlu'nun formsuz olduğu yönündeki bir yorum üzerine Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Kerem, Galatasaray için çok önemli ve değerli. Geçen sezonun en iyi oyuncularından biri. Milli oyuncu. Hem Türk futboluna hem de Galatasaray'a uzun süre hizmet edecek. Kerem, çok çalışıyor, her antrenmanı doğru yapıyor. Sezon başı hazırlık kampında iyi işler yaptı. Oyunu sadece Kerem'in üzerinden değerlendirmemek lazım. Tam bir takım olduğumuzda oyuncuların performansları da artacaktır. Kerem'in de performansının daha yukarı çıkacağını düşünüyorum."

Buruk, Galatasaray'ın bu sezon 3 maçta attığı 2 golün sahibi Bafetimbi Gomis'in performansını değerlendirerek, "Gomis, çok güzel bir gol attı. Karakter olarak bizim için çok önemli bir futbolcu. Girdiği iki maçta da attığı kritik gollerle takımının 6 puan kazanmasında büyük rol oynadı." diye konuştu.

Buruk, yeni transferlerden Dries Mertens'i forvet arkası pozisyonunda değerlendirmek istediğini ancak fiziksel olarak hazır olması durumunda sol kenarda da oynatabileceklerini söyledi.

- "Nelsson, burada olmaktan çok mutlu"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, adı İspanya'nın Sevilla takımıyla anılan Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un Türkiye'de mutlu olduğunu söyledi.

Nelsson'un Sevilla'ya transferi konusunun kapandığını aktaran Buruk, şöyle konuştu:

"Transfer dönemi çok zor. Size gelen oyuncular takım üzerinde ve diğer mevkilerde baskı yapıyor. Bazen performanslarını düşürüyor. Bir oyuncunun adı geçince o bölgede oynayan futbolcunun performansı düşüyor. Transfer teklifi gelen oyuncular ayrılmak istiyor, gidemediğinde de morali bozuluyor. İnşallah transfer dönemini bitirdikten sonra çok daha rahat edeceğiz. Nelsson ile ilgili bir süreç geçti. Galatasaray'ı çok seviyor. Burada olmaktan çok mutlu. Buraya çok önem ve değer veriyor. Onun için belki La Liga'da oynamak cazip gelmiştir ama 'Burada olursam da çok mutluyum. Galatasaray'ı çok seviyorum.' dedi. Karakterli ve düzgün birisi. İşinin olmayacağı belli olduktan sonra yüzde 100'ü ile burada olacağını, en iyisini yapacağını ve takıma hizmet edeceğini söyledi. Önümüzdeki haftalardan itibaren o da toparlamış bir şekilde aramızda olacak."

Okan Buruk, maçlarda ana dizilişlerinin 4-2-3-1 olacağını ancak oyun içinde farklı dizilişler de deneyebileceklerini sözlerine ekledi.

