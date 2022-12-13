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  4. Umrede krem tanıtımıyla tepki çekmişti! Aslı Şen bu sefer de başörtü linki verince gündem oldu

Umrede krem tanıtımıyla tepki çekmişti! Aslı Şen bu sefer de başörtü linki verince gündem oldu

13.12.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Umre ziyaretinde yeni çıkaracağı kremin tanıtımını yapan Aslı Şen sosyal medyada tepki çekmişti. Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Şen şimdi de yine umrede çekilmiş fotoğrafıyla başörtüsü linki paylaştı. Aslı Şen'ın bu paylaşımı da takipçilerini ikiye böldü.

Umrede krem tanıtımıyla tepki çekmişti! Aslı Şen bu sefer de başörtü linki verince gündem oldu

Daha önce Linet'i dinlemeye gidip şarkıcının kendisine sahneden selam vermemesini eleştirdiği için gündeme gelen Aslı Şen geçtiğimiz günlerde umreye gitti. Umre ziyaretinde yeni çıkaracağı el kremini tanıtarak büyük tepki çeken Aslı Şen yeni paylaşımıyla yine olay oldu.

Yine umrede çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan sosyetik isim, bu kez de türban linki vererek eleştirilerin hedefi haline geldi. umrede çekilmiş pozunu "Başörtümü soran binlerce kişiye yanıt vermemiştim..

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Umrede çekilmiş pozunu "Başörtümü soran binlerce kişiye yanıt vermemiştim. Polemikler biraz azalsın istedim" notuyla paylaşıp 355 TL'lik eşarbın linkini ekleyen Aslı Şen'e takipçilerini ikiye böldü.

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Aslı Şen'in yaptığını normal bulanlar varken eleştirenler de vardı.

Aslı Şen'in yaptığını doğru buluyor musunuz?

Sorun göremedim
Ne gerek vardı! Eleştiriyorum

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