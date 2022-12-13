Umrede krem tanıtımıyla tepki çekmişti! Aslı Şen bu sefer de başörtü linki verince gündem oldu

Daha önce Linet'i dinlemeye gidip şarkıcının kendisine sahneden selam vermemesini eleştirdiği için gündeme gelen Aslı Şen geçtiğimiz günlerde umreye gitti. Umre ziyaretinde yeni çıkaracağı el kremini tanıtarak büyük tepki çeken Aslı Şen yeni paylaşımıyla yine olay oldu.

Yine umrede çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan sosyetik isim, bu kez de türban linki vererek eleştirilerin hedefi haline geldi. umrede çekilmiş pozunu "Başörtümü soran binlerce kişiye yanıt vermemiştim..

Umrede çekilmiş pozunu "Başörtümü soran binlerce kişiye yanıt vermemiştim. Polemikler biraz azalsın istedim" notuyla paylaşıp 355 TL'lik eşarbın linkini ekleyen Aslı Şen'e takipçilerini ikiye böldü.

Aslı Şen'in yaptığını normal bulanlar varken eleştirenler de vardı.