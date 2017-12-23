Umursamadılar!

Son Güncelleme 13 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 23.12.2017 14:11 |13 saat önce

Olumsuz yorumlara maruz kalıyorlar, eleştiriliyorlar. Ama aşklarından vazgeçmiyorlar.

İşte aralarındaki yaş farkına bakmadan ilişkilerini ve evliliklerini mutlulukla sürdüren ünlü çiftler...

Yaşça kendilerinden küçük olanlarla ilişki yaşayan ünlüler

Olumsuz yorumlara maruz kalıyorlar, eleştiriliyorlar. Ama aşklarından vazgeçmiyorlar. İşte aralarındaki yaş farkına bakmadan ilişkilerini ve evliliklerini mutlulukla sürdüren ünlü çiftler...

1 / 31 ESRA DERMANCIOĞLU-ÖMER GÜNEŞ Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde Fatmagül'ün yengesi olarak karşımıza çıkan ardından da Kırgın Çiçekler dizisinde rol alan Esra Dermancıoğlu 7 Aralık 1968 doğumlu. Yani 49 yaşında.

2 / 31 ESRA DERMANCIOĞLU-ÖMER GÜNEŞ Genelde sevilmeyen rollerde oynayan Esra Dermancıoğlu'nun sevgilisi Ömer Güneş ise kendisinden tam 16 yaş küçük.

3 / 31 ESRA DERMANCIOĞLU-ÖMER GÜNEŞ Esra Dermancıoğlu genç sevgilisi için sıkı diyete girmiş, spor yapmaya başlamıştı. Bu arada genç sevgilisinden evlilik teklifi aldığı da konuşuluyordu.

4 / 31 PINAR ALTUĞ-YAĞMUR ATACAN Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ ilişkisi 2007 yılında başladı. Tüm eleştirilere ve kötü yorumlara rağmen 2008 yılında birlikteliklerini evlilikle taçlandırdılar.

5 / 31 PINAR ALTUĞ-YAĞMUR ATACAN Çiftin 1 yıl sonra 'Su' adında çocukları oldu. Pınar Altuğ, 43 yaşında; Yağmur Atacan ise 34 yaşında. Aralarındaki yaş farkı: 9.

6 / 31 AHMET ARIMAN-KADER KAYNAK Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i 62 yaşındaki Ahmet Arıman, 3 gün önce dünyaevine girdi. Gözler Ahmet Arıman'ın özel yaşamına çevrildi.

7 / 31 AHMET ARIMAN-KADER KAYNAK Çift ilişki yaşamaya başladığında Kader Kaynak evliydi. Bu durumun duyulmasından sonra Ahmet Arıman aşkına sahip çıkıp "Evleneceğiz" demiş, normalde 29 Ekim’de yapılması beklenen nikah çiftin kavga etmesi sonucu ertelenmişti.

8 / 31 AHMET ARIMAN-KADER KAYNAK Ahmet Arıman 62; eşi Kader Kaynak ise 23 yaşında. Aralarında 39 yaş fark var.

9 / 31 LEVENT YÜKSEL-LİDYA ÖZDEMİROĞLU İlk evliliğini Sertab Erener'le yapan, 1996'da boşanan Levent Yüksel, yeniden aşık. Sanatçının sevgilisi; geçen yıl vefat eden ünlü müzisyen Attila Özdemiroğlu'nun kızı Lidya.

10 / 31 LEVENT YÜKSEL-LİDYA ÖZDEMİROĞLU Çiftin arasındaki yaş farkı tam 31. Levent Yüksel 53, Lidya Özdemiroğlu ise 22 yaşında.

11 / 31 HANDE YENER-ÜMİT CEM ŞENOL Hande Yener 2013'te kendisinden 13 yaş küçük olan Ozan Öğüt'le birliktelik yaşamış ve 3 yıl sonra ayrılmışlardı.

12 / 31 HANDE YENER-ÜMİT CEM ŞENOL Ardından Hande Yener aradığı aşkı oyuncu Cem Şenol'da buldu. Çift aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanıp evlilik yolunda ilk adımı attı.

13 / 31 HANDE YENER-ÜMİT CEM ŞENOL Hande Yener 44 yaşında, nişanlısı Ümit Cem Şenol 1985 doğumlu, yani 32 yaşında. Çiftin arasında 12 yaş fark var.

14 / 31 HANDE YENER-ÜMİT CEM ŞENOL

15 / 31 KİBARİYE- ALİ KÜÇÜKBALÇIK Kibariye 1979’da evlendiği Tunay Ürek’ten 1996’da ihanet sonucu boşanmıştı. 1999'da ise kendisinden küçük Ali Küçükbalçık ile hayatını birleştirdi.

16 / 31 KİBARİYE- ALİ KÜÇÜKBALÇIK Kibariye 10 Ağustos 1960 doğumlu ve 57 yaşında. Kendisinden 20 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık ise 37 yaşında.

17 / 31 KİBARİYE- ALİ KÜÇÜKBALÇIK

18 / 31 TUĞBA YURT-ENVER CENK ŞAHİN Gözlerden uzak beraberlik yaşayan Tuğba Yurt ve Enver Cenk Şahin çiftinin sıklıkla Almanya’da buluştuğu öğrenildi. Aralarındaki yaş farkı dikkatlerden kaçmadı.

19 / 31 TUĞBA YURT-ENVER CENK ŞAHİN 30 yaşında olan Tuğba Yurt’un sevgilisi kendisinden 7 yaş küçük. 23 yaşındaki Enver Cenk Şahin, sevgilisinin paylaşımlarına kalp emojileriyle karşılık veriyor.

20 / 31 BURCU KARA-FIRAT DOĞU PARLAK Burcu Kara, 1 yıldır birlikte olduğu yönetmen sevgilisi Fırat Parlak ile 2016 yılında dünya evine girdi. Çiftin nikah töreni Brüksel’de gerçekleşti.

21 / 31 BURCU KARA-FIRAT DOĞU PARLAK Burcu Kara, eşinden 4 yaş büyük. Burcu Kara 37, eşi Fırat Parlak ise 33 yaşında.

22 / 31 BURCU KARA-FIRAT DOĞU PARLAK

23 / 31 MAZHAR ALANSON-BİRİCİK SUDEN Mazhar Alanson ve Yugoslav göçmeni olan eşi Biricik Suden 2003 yılında dünya evine girdi.

24 / 31 MAZHAR ALANSON-BİRİCİK SUDEN Çiftin arasındaki yaş farkı 13. Mazhar Alanson 67, eşi Biricik Suden ise 54 yaşında.

25 / 31 MAZHAR ALANSON-BİRİCİK SUDEN

26 / 31 BİLLUR KALKAVAN-BUĞRA BAHADIRLI Billur Kalkavan 55, Buğra Bahadırlı 34 yaşında, aralarında 21 yaş var. Neredeyse 9 yıldır birlikteler.

27 / 31 BİLLUR KALKAVAN-BUĞRA BAHADIRLI Aralarındaki yaş farkına aldırmıyorlar ve ‘Biz birbirimize aşığız, gönüller bir!' diyorlar.

28 / 31 BİLLUR KALKAVAN-BUĞRA BAHADIRLI Aralarındaki yaş farkına aldırmıyorlar ve ‘Biz birbirimize aşığız, gönüller bir!' diyorlar.

29 / 31 TARKAN-PINAR DİLEK Geçen sene nisan ayında dünya evine giren Tarkan ve eşi arasında 13 yaş farkı var.

30 / 31 TARKAN-PINAR DİLEK Pınar Dilek, Tarkan'dan 13 yaş daha küçük... Tarkan 17 Ekim 1972 Almanya doğumlu, eşi Pınar Dilek ise 1985 Almanya doğumlu.