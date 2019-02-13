Umut Akyürek'ten dikkat çeken açıklamalar

İşte Umut Akyürek’in açıklamalarından satır başları…

"Bir buçuk yıldır zorlu bir süreçten geçtim. Ben bir diş tedavisi gördüm, sonra çok korkunç ağrılar başladı bende. Hayatımda yaşadığım yaşayabileceğim en korkunç ağrıydı.

Antibiyotik ilaçlar tükettim. Hiçbiri işe yaramadı. Pek çok ilaç kullandığım için de kilo aldım. Halk arasında bu hastalığın adı ‘delirten hastalık’ olarak geçiyor. Şu anda yok çok şükür bir ağrım. Çok çaresiz kaldığım zamanlar oldu. Çünkü ilacı yok, bir ilaca başlıyorsun bir buçuk ay sonra ilacın etkisini anlıyorsun.

'KIZIM BÜYÜK GÖSTERİYOR AMA HENÜZ ÇOCUK!'

Melek Bal çok çılgın. Bazen diyorum ki, ‘Bir an önce büyüse de hayırlısıyla bir koca bulsa da aklını başına alsa biz de bundan kurtulsak’ (gülüyor)

Yaşıtlarına göre büyük gösteriyor ama henüz çok küçük. Bakmayın onun öyle makyajlar yapıp, saçlar boyadığına… Her gece ‘anne beni uyut’ diyor. İlla yanına yatacağım, sırtını kaşıyacağım, dua edeceğim öyle uyuyor.

Kızımızı her an kontrol ederiz, cep telefonunu falan karıştırırız. Hoşumuza gitmeyen bir şey olursa, müdahale ediyoruz. Çünkü biraz başına buyruk bir kız Melek Bal, bizi yorduğu zamanlar oluyor.