Mynet Trend

Umut Akyürek'ten dikkat çeken açıklamalar

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 13.02.2019 14:31 | Son Güncelleme

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına sanatçı Umut Akyürek konuk oldu. Bir süredir zor günler geçiren Umut Akyürek bilinmeyenlerini ve merak edilenlerini anlattı.

İşte Umut Akyürek’in açıklamalarından satır başları…

"Bir buçuk yıldır zorlu bir süreçten geçtim. Ben bir diş tedavisi gördüm, sonra çok korkunç ağrılar başladı bende. Hayatımda yaşadığım yaşayabileceğim en korkunç ağrıydı.

Antibiyotik ilaçlar tükettim. Hiçbiri işe yaramadı. Pek çok ilaç kullandığım için de kilo aldım. Halk arasında bu hastalığın adı ‘delirten hastalık’ olarak geçiyor. Şu anda yok çok şükür bir ağrım. Çok çaresiz kaldığım zamanlar oldu. Çünkü ilacı yok, bir ilaca başlıyorsun bir buçuk ay sonra ilacın etkisini anlıyorsun.

'KIZIM BÜYÜK GÖSTERİYOR AMA HENÜZ ÇOCUK!'

Melek Bal çok çılgın. Bazen diyorum ki, ‘Bir an önce büyüse de hayırlısıyla bir koca bulsa da aklını başına alsa biz de bundan kurtulsak’ (gülüyor)

Yaşıtlarına göre büyük gösteriyor ama henüz çok küçük. Bakmayın onun öyle makyajlar yapıp, saçlar boyadığına… Her gece ‘anne beni uyut’ diyor. İlla yanına yatacağım, sırtını kaşıyacağım, dua edeceğim öyle uyuyor.

728xauto

Kızımızı her an kontrol ederiz, cep telefonunu falan karıştırırız. Hoşumuza gitmeyen bir şey olursa, müdahale ediyoruz. Çünkü biraz başına buyruk bir kız Melek Bal, bizi yorduğu zamanlar oluyor.

Bildiğini okuyan bir kız. Anlatıyoruz, yanlış olacağını söylüyoruz… Sosyal medya çünkü, çocuklar için de çok tehlike arz ediyor, uyarıyoruz onu. İnsanlara güven konusunda biraz daha dikkatli olması gerektiğini söylüyoruz.

Ama anlamıyor, ona bir şey olmaz sanıyor. Daha yaşı çok küçük 14 yaşında… Gün içinde hep didişme halindeyiz ama gece olunca sevgisi ortaya çıkıyor. Saçıma falan karışır hep ama en çok da beni taklit eder.

5a0e8dc061361f189cd3c090

Arkadaşları da kendisi gibi marjinal. Piercing falan takıyor yapıştırma, bıraksak her yerini deldirecek. (Gülüyor)
Ben disiplinli bir kadınım ama kızım Meleke Bal olunca akan sular duruyor.

Ama şu an her şey için çok erken. İleride pişmanlık duyabileceğin şeyler yapma diyoruz dövme falan, yaşın büyüsün o zaman bakarsın…"

PARTNEREn pahalı rotalar belirlendi! Bakın hangi ülkeler listeye girdiEn pahalı rotalar belirlendi! Bakın hangi ülkeler listeye girdi
Zara McDermott’tan imalı paylaşımZara McDermott’tan imalı paylaşım
Selin Ciğerci nikah şahidini sosyal medyadan duyurdu!Selin Ciğerci nikah şahidini sosyal medyadan duyurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
umut akyürek 2. Sayfa kızı

En Çok Okunan Trend Haberler

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Vatandaşın durumunu görünce konuşmasını yarıda kesti

Vatandaşın durumunu görünce konuşmasını yarıda kesti

Feribotta tecavüz dehşeti! İki kişiye direndi, arkadaşını aradı ve...

Feribotta tecavüz dehşeti! İki kişiye direndi, arkadaşını aradı ve...

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Kerimcan Durmaz Instagram'da banyoda yemek yediği anları paylaştı!

Kerimcan Durmaz Instagram'da banyoda yemek yediği anları paylaştı!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Selin Ciğerci'nin kadın olmadan önce yaptığı meslek şaşırttı

Selin Ciğerci'nin kadın olmadan önce yaptığı meslek şaşırttı

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

Okuyucu Yorumları 2 yorum
onun sırtını kazıyıp uyutmasini biz biliyoruz siz hiç merak etmeyin kızınız emin ellerde
eh be kardeşim çocuğunu ozaman 14 yaşındaymış gibi yaşat.. gören büyük sanıyor imiş .. sanmasın mı ? 1 kilo makyaj var suratında
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Michelle Lewin fotoğraf çekimi sırasında domuzların saldırısına uğradı

Ünlü modele fotoğraf çekiminde domuzlar saldırdı

Şeyma Subaşı'ndan bir bomba daha! Anlaşma sağlandı

Şeyma Subaşı'ndan bir bomba daha! Anlaşma sağlandı

Zara McDermott’tan imalı paylaşım

Zara McDermott’tan imalı paylaşım

Selin Ciğerci nikah şahidini sosyal medyadan duyurdu!

Selin Ciğerci nikah şahidini sosyal medyadan duyurdu!

Reynmen'den '100 milyon' paylaşımı! 'Şarkıyı sileyim mi?'

Reynmen özür diledi! 'Şarkıyı sileyim mi?'

Cemil İpekçi'den Hadise'ye olay sözler

Çok sert: Biraz kalçan olsun iki kıvır!..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.