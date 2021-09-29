Umut Evirgen’in ikinci uzun metrajlı filmi Kimya’nın ilk fragmanı yayınlandı

Umut Evirgen’in başrollerinde Melisa Şenolsun, Levent Üzümcü, Belçim Bilgin ve Bora Akkaş‘a yer veren ikinci uzun metrajlı filmi Kimya, 37.Varşova Film Festivali‘nde ilk kez sinemaseverlerle buluşacak. Umut Evirgen’in hem yönetmenliğini hem senaristliğini üstlendiği film, 37. Varşova Film Festivali‘nin Competition 1-2 bölümünde yarışacak.

Umut Evirgen‘in ilk uzun metrajlı filmi Ben Bir Denizim ile Sitare Akbaş, Adana Altın Koza Film Festivali’nde Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü’nün sahibi olmuştu. Yönetmen, yeni filminde fiziksel olarak iç içe geçmiş mekânlarda bulunan iki yalnız insanın kesişen hikâyesini anlatıyor.

KİMYA FİLMİ HAKKINDA

Kimya, ellili yaşlardaki beyaz yakalı bir adam ve yirmili yaşlardaki bir kızın beraber geçirdikleri saatleri, sınırları aşmadan birbirlerinin yalnızlıklarına nasıl iyi geldiklerini sıcak ama melankolik bir dile anlatıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda İrem Sak, Necip Memili, Alican Yücesoy, Müge Bayramoğlu, Celil Nalçakan, Esra Ruşan ve Gürberk Polat gibi isimler yer alıyor. Filmin görüntü yönetmenliğini Umut Evirgen’in Ben Bir Denizim filminde beraber çalıştığı Veli Kuzlu üstlenirken müzikler ise Korhan Futacı imzası taşıyor.



