Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Umut Evirgen’in ikinci uzun metrajlı filmi Kimya’nın ilk fragmanı yayınlandı

Umut Evirgen’in ikinci uzun metrajlı filmi Kimya’nın ilk fragmanı yayınlandı

29.09.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Umut Evirgen’in yazıp yönettiği ikinci uzun metrajlı filmi Kimya’dan ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Filmde Evirgen’in eski sevgilisi Melisa Şenolsun’un rol alması dikkatlerden kaçmadı.

Umut Evirgen’in başrollerinde Melisa Şenolsun, Levent Üzümcü, Belçim Bilgin ve Bora Akkaş‘a yer veren ikinci uzun metrajlı filmi Kimya, 37.Varşova Film Festivali‘nde ilk kez sinemaseverlerle buluşacak. Umut Evirgen’in hem yönetmenliğini hem senaristliğini üstlendiği film, 37. Varşova Film Festivali‘nin Competition 1-2 bölümünde yarışacak.

Umut Evirgen‘in ilk uzun metrajlı filmi Ben Bir Denizim ile Sitare Akbaş, Adana Altın Koza Film Festivali’nde Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü’nün sahibi olmuştu. Yönetmen, yeni filminde fiziksel olarak iç içe geçmiş mekânlarda bulunan iki yalnız insanın kesişen hikâyesini anlatıyor.

KİMYA FİLMİ HAKKINDA

KİMYA KAPAK

Kimya, ellili yaşlardaki beyaz yakalı bir adam ve yirmili yaşlardaki bir kızın beraber geçirdikleri saatleri, sınırları aşmadan birbirlerinin yalnızlıklarına nasıl iyi geldiklerini sıcak ama melankolik bir dile anlatıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda İrem Sak, Necip Memili, Alican Yücesoy, Müge Bayramoğlu, Celil Nalçakan, Esra Ruşan ve Gürberk Polat gibi isimler yer alıyor. Filmin görüntü yönetmenliğini Umut Evirgen’in Ben Bir Denizim filminde beraber çalıştığı Veli Kuzlu üstlenirken müzikler ise Korhan Futacı imzası taşıyor.

Brad Pitt, merakla beklenen yeni filmi Babylon’un setinde görüntülendiBrad Pitt, merakla beklenen yeni filmi Babylon’un setinde görüntülendi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
25 yaşında bebek gibi yaşayan Riley’in sıra dışı hayatı! Bez takıyor hatta hala altını ıslatıyor25 yaşında bebek gibi yaşayan Riley’in sıra dışı hayatı! Bez takıyor hatta hala altını ıslatıyor
Kalp hastalarına koronavirüs aşısı uyarısı!Kalp hastalarına koronavirüs aşısı uyarısı!
Bollywood filmlerine Karadeniz rüzgârı! İlk adım atıldıBollywood filmlerine Karadeniz rüzgârı! İlk adım atıldı
Anahtar Kelimeler:
Belçim Bilgin Bora Akkaş Levent Üzümcü Melisa Şenolsun Umut Evirgen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Yeni mesleği şaşırttı! Yoga eğitmeniydi, şimdi cinsel ilişki....

Yeni mesleği şaşırttı! Yoga eğitmeniydi, şimdi cinsel ilişki....

Eşinden video istemişti! Yeniden izlediğinde o detayı fark etti

Eşinden video istemişti! Yeniden izlediğinde o detayı fark etti

Kayıp zaman ve takma diş bilmecesi! Yıllardır gizemini koruyor

Kayıp zaman ve takma diş bilmecesi! Yıllardır gizemini koruyor

Samimi dolandırıcılık itirafı! "Beni kullandılar"

Samimi dolandırıcılık itirafı! "Beni kullandılar"

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Herkes onu konuşuyor! Yaptığı mesleğe inanamayacaksınız

Herkes onu konuşuyor! Yaptığı mesleğe inanamayacaksınız

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2484 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri ürpertti

2484 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri ürpertti

2714’ten geldiğini iddia etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

2714’ten geldiğini iddia etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

Milyonlarca kez izlendi! Sevgilisini yatakta bastı

Milyonlarca kez izlendi! Sevgilisini yatakta bastı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.