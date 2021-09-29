Brad Pitt, merakla beklenen yeni filmi Babylon’un setinde görüntülendi

Oscar ödüllü 57 yaşındaki yıldız oyuncu Brad Pitt, yeni filmi için çekimlere başladı. Çekimleri Los Angeles’ta devam eden Babylon filminin setinde görüntülenen Pitt’in smokinli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Çekime ara verdiği sırada kahvesiyle objektiflere yakalanan Pitt’in Babylon filmindeki rolü merak konusu oldu.

Oscar'lı yönetmen Damien Chazelle'nin yeni filmi Babylon'da Pitt'in yanı sıra Margot Robbie, Olivia Wilde, Tobey Maguire, Samara Weaving, Max Minghella, Phoebe Tonkin, Jean Smart gibi isimler de rol alıyor.

Chazelle tarafından yazılan ve 1920'lerin sonlarında film endüstrisinin sessiz filmlerden sesli filmlere geçişi sırasında geçen Babylon, birden fazla karakterin yükselişini ve düşüşünü araştırıyor. Filmin 25 Aralık 2022 tarihinde sınırlı sayıda salonda gösterime girmesi bekleniyor.



