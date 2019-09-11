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Umut Meraş: Yolun yüzde 80'ini kat ettik

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 11.09.2019 08:17 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı'nın Moldova'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından milli futbolcu Umut Meraş, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Umut Meraş: Yolun yüzde 80'ini kat ettik

Moldova'ya kazanmaya geldiklerini belirten Umut Meraş, "Kazanmamızın ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. 4-0. Önemli bir galibiyet aldık. Tüm takım arkadaşlarımı ve ağabeylerimi kutluyorum. Yolun yüzde 80'ini kat ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah, Avrupa'ya gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ BİR JENERASYONUMUZ VAR"

Her maça çok konsantre olduklarını belirten Umut Meraş, şöyle konuştu: "Biz her maçımıza çok iyi konsantre oluyoruz. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder. Önümüzde iki tane önemli maç daha oynayacağız bir ay sonra. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Onlara da kazanmak için çıkacağız. Kazanıp, Avrupa'ya gitmek istiyoruz."

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moldova a milli futbol takımı Umut Meraş Türkiye

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