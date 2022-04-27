Un helvası nasıl yapılır? Un helvası malzemeleri neler?

Bayram yaklaşırken bayramlaşmaya gelecek sevdiklerinize, akrabalarınıza un helvası servis edebilirsiniz. Üstelik oldukça kolay bir şekilde hazırlanan bu tarif vaktinizi de almayacak. İşte un helvası tarifi ve malzemeleri...

UN HELVASI MALZEMELERİ NELER?

1 su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı su

2 su bardağı un

1,5 su bardağı şeker

UN HELVASI NASIL YAPILIR?

Helvanın şerbeti için şekeri ve suyu tencerede kaynatın. Şerbet olduğunda ocaktan alıp ılınması için kenarda bekletin. Geniş bir tencereya yağı alın ve unu da ilave edip kokusu çıkana dek kavurun.

Kokusu çıktığında ocağı kısıp koyu bir renk alana dek kavurun. Ardından ılık şerbeti üzerine ekleyin. Şerbetini çekmesi için hızlıca karıştırın. Helva soğuduğunda üzerine tarçın ve Hindistan cevizi dökebilirsiniz. Afiyet olsun...

