Un kurabiyesi tarifi: En kolay ve nefis bir un kurabiyesi nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

Un kurabiyesi ile misafirlerinize güzel bir ikramda bulunmak istiyorsunuz çayın, kahvenin yanında. Şöyle ağızda dağılan, pudra şekeri serpilmiş tazecik bir un kurabiyesini kim ret edebilir? Ama ilk defa yapacaksanız, haberimizdeki videolu un kurabiyesi tarifi ile rahatlıkla kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Yapımı yaklaşık bir saat sürecek olan bu lezzet şöleni için kolları sıvayın. İster 3 malzemeli olanı deneyin, isterseniz bademli olanı. İşte un kurabiyesi tarifi, gereken malzemeler ve püf noktaları... UN KURABİYESİ TARİFLERİ Un kurabiyesi tarifi içinden işe en kolayından, en hızlısından başlayalım. Üç malzemeli un kurabiyesi tarifi ile kurabiyenizi çok çabuk bir şekilde tadına bakabileceksiniz. Ama tabii ki bademli un kurabiyesi tarifini de denemeyi unutmayın. 1- ÜÇ MALZEMELİ UN KURABİYESİ TARİFİ Sizi fazla yormayacak üç malzemeli un kurabiyesi tarifi ile misafirlerini şaşırtabilir ya da kendinize güzel bir çay keyfi yapabilirsiniz. Yaklaşık yarım saat içinde hazırlayacağınız bu nefis tadı hazırlarken çayınız da demlenmiş olacak. İşte 3 malzemeli un kurabiyesi için gereken malzemeler;

125 gram tereyağı (isterseniz margarin) 4 yemek kaşığı pudra şekeri 1,5 su bardağı un ÜÇ MALZEMELİ UN KURABİYESİ NASIL YAPILIR? İlk olarak tereyağı ya da margarini oda sıcaklığında yumuşamaya bırakıyoruz. Daha sonra üzerine pudra şekeri dökerek iyice karıştırıyoruz. Bu karışımın üzerine azar azar ilave ettiğiniz un yardımıyla ele yapışmayan bir kıvam alana kadar karıştırın. Küçük parçalara böldüğünüz kurabiye hamurlarına avuç içinizde yuvarlayarak şekil verin. Yağlı kağıt serili bir fırın tepsisi üzerine aralıklı olarak dizdiğiniz kurabiyeleri, önceden ısıtılmış 160 derece fırında 18-20 dakika kadar pişirin. PÜF NOKTASI Kullanmış olduğunuz malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Mümkünse bir ızgara teli üzerinde oda sıcaklığında beklettikten sonra servis edin. VİDEOLU ÜÇ MALZEMELİ UN KURABİYESİ TARİFİ 2- KLASİK UN KURABİYESİ TARİFİ Gelelim buğday nişastası ile yapılan klasik un kurabiyesi tarifine. Un kurabiyesi, sade görünümünün tersine çay saatlerinin sevilerek tüketilen bir lezzetidir. Kısa sürede bayatlamaması ile gönüllerde ayrı bir yeri olan un kurabiyesi için yapmanız gereken şey çok basit. Aşağıdaki tarif ile birlikte videoyu izlemek ve tüm hünerlerinizi göstermek. 10 kişilik ve 55 dakikada hazır olacak olan un kurabiyesi için gereken malzemeler şöyle;

Malzeme Listesi 250 gram oda sıcaklığında tuzsuz tereyağı ya da margarin 1/2 (yarım) çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı pudra şekeri 1 çay bardağı nişasta 4 su bardağı un (200 ml boyutunda ki bardak) 2 paket vanilya (10 gram) Pudra şekeri UN KURABİYESİ NASIL YAPILIR? Un kurabiyesi yapımına başlamadan önce tereyağ veya margarin, hangisini kullanmak istiyorsanız buzdolabından çıkarın ve oda sıcaklığında ısınıp yumuşaması için bir kenarda bekletin. Bu şekilde oda sıcaklığına ulaşan ve yumuşayan tereyağı veya margarini bir kabın içerisine alın. Kabın içerisindeki tereyağının üzerine bir çay bardağı pudra şekerini ilave edin. Pudra şekerini de ilave ettikten sonra yağ ile şekeri çırpın. Bu işlemi mikser ile yapabilirsiniz. Yağ ile pudra şekerini çırptıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağı da kabın içerisine dökün. Sıvı yağı da ilave ettikten sonra çırpmaya devam edin. Bir süre çırpmaya devam ettikten sonra kabın içerisine bir çay bardağı nişasta, dört su bardağı un ve iki paket vanilya dökün. Daha sonra karışımı eliniz ile yoğurmaya başlayın.

Burada amacımız ele yapışmayan kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmek. Bu yüzden un ilavesini parça parça yapabilir ve eğer ihtiyaç duyarsanız ona göre un kullanabilirsiniz. Hamuru yaklaşık on dakika boyunca çiğ köfte yoğurur gibi yoğurun. Ardından hamuru dinlenmesi için buzdolabına yerleştirin. Hamurun 20 dakika kadar dinlenmesi yeterli olacaktır. Kurabiyeleri pişirmek için kullanacağınız fırın tepsisini çıkarın. Çıkardığınız tepsinin üzerine tereyağı ya da margarini sürülmemiş bir yer kalmadığından emin olana kadar sürün. Fakat yağlı kağıdınız var ise daha pratik olması açısından onu da tercih edebilirsiniz. Ardından hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Bu parçaları avuç içinizde yuvarlayıp biraz yassı bir hale getirmek için avuç içiniz ile bastırdıktan sonra fırın tepsisine yerleştirin. Bütün hamur parçalarını dizdikten sonra pişirme işlemine geçebilirsiniz. Hamur parçalarını dizdikten sonra fırın tepsisini 160 derecede önceden ısıtılmış fırına yerleştirin. Yaklaşık olarak 15 dakika sonunda kurabiyeler pişmiş olacaktır. Burada dikkatli olmanız gereken nokta kurabiyelerin üzerlerinin kızarmaması. Kurabiyeleri mutlaka üzerleri kızarmadan önce fırından alın. Fırından çıkan kurabiyeleri ılıması için bir süre bekletin. Ardından kurabiyelerin üzerlerine pudra şekeri serpip, servis edebilirsiniz.