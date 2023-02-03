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Ünal Çetin kimdir, neden tutuklandı? Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin için tutuklama kararı!

03.02.2023 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı. Haberin duyulmasının ardından vatandaşlar Ünal Çetin'i araştırmaya başladı. Başkanın tutuklanma nedeni merak edildi. Çanakale'ye bağlı olan Gökçeada bir süredir yolsuzluk haberleriyle gündeme geliyordu. Peki Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin kimdir, neden tutuklandı? İşte ayrıntılar...

Ünal Çetin kimdir, neden tutuklandı? Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin için tutuklama kararı!

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı. Tutuklanma haberinin ardından Başkan ile ilgili araştırmalar sıklık kazandı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Peki Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin kimdir, neden tutuklandı? İşte merak edilenler...

GÖKÇEADA BELEDİYE BAŞKANI ÜNAL ÇETİN NEDEN TUTUKLANDI?

31 Ocak'ta Çanakkale'nin Gökçeada Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin gözaltına alınmıştı.

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İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ile 4 şüpheli gözaltına alınmasının ardından bugün tutuklandı.

ÜNAL ÇETİN KİMDİR?

10 Nisan 1972 tarihinde Ezine Çanakkale’de dünyaya gelen Ünal Çetin, ilköğretimini Ezine; orta ve lise öğrenimi ise babasının memuriyeti sebebiyle geldikleri Gökçeada’da tamamladı. Yüksek öğrenimini Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde tamamlayıp 1993 yılında Bitlis’in Güroymak ilçesinde kariyerine başladı. Bitlis'teki görevinin ardından Gökçeada’ya tayin olan ÇETİN, Uğurlu Köyü İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu'nda öğretmenlik ve idarecilik görevlerini üstlendi.

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İş hayatının yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleri bağlamında, çeşitli eğitim, kültür ve sosyal yardım alanındaki STK’larda görev alan Çetin, Türk Eğitim-Sen temsilciliği ve İLKSAN Çanakkale üst kurul delegesi görevlerinde bulundu. Mart 2014 mahalli idareler seçiminden sonra MHP'nin Gökçeada Belediye Başkanı olarak seçilen, Çetin aynı zamanda Gelibolu Yarımadası Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada Turizm Altyapı ve Hizmet Birliği başkanlığını da yürüyor. 2017'de MHP'den istifa eden Ünal Çetin, evli ve iki çocuk babasıdır. Ünal Çetin, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde İyi Parti'nin Çanakkale Gökçeada Belediye Başkan adayı oldu.

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