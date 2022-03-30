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UNESCO Daimi Temsilcisi ziyaret etti! Gordion Antik Kenti müjdeli haberi bekliyor

30.03.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UNESCO Daimi Temsilcisi Aybet, Gordion Antik Kenti’ni ziyaret etti Türkiye Cumhuriyeti UNESCO Daimi Temsilcisi Gülnur Aybet, Polatlı’daki Gordion Antik Kenti’ni ziyaret ederek, kentin 45. Dünya Mirası Komitesi Toplantısı’nda kabul edilmesi halinde Ankara’dan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girecek ilk alan olacağını belirtti.

UNESCO Daimi Temsilcisi ziyaret etti! Gordion Antik Kenti müjdeli haberi bekliyor

Türkiye Cumhuriyeti UNESCO Daimi Temsilcisi Gülnur Aybet, Ankara Polatlı’daki Gordion Antik Kenti’ni ziyaret ettiği anları sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Aybet, paylaşımında 45. Dünya Mirası Komitesi Toplantısı’nda kabul edilmesi halinde Gordion Antik Kenti’nin Ankara’dan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girecek ilk alan olacağını belirtti.

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Aybet, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Dünya Mirası Listesi’ne aday olan Polatlı yakınlarındaki Gordion Antik Kenti’ni ziyaret ettim. 45. Dünya Mirası Komitesi Toplantısı’nda kabul edilirse, bu tarihi kentin Ankara’dan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren ilk alan olarak değerlerimizi tanıtacak olması çok kıymetli.” (İHA)

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Ankara
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