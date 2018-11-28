TREND

UNESCO'dan Dede Korkut kararı!

Yasin Koçal Yasin Koçal
KÜLTÜR SANAT  | 28.11.2018 17:04 | Son Güncelleme

Türk Destanı ‘Dede Korkut’ UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi’ne oy birliğiyle kabul edildi.

UNESCO'dan Dede Korkut kararı!

Türkiye'nin bir kültür mirası daha UNESCO listelerindeki yerini aldı. “Dede Qorqud/ Korkyt Ata/ Dede Korkut Mirası: Destan, Masal ve Müzik” çok uluslu dosyası olarak geçtiğimiz yıl mart ayında UNESCO'ya gönderilen Türkiye’nin kültür mirası temsili listesine 17'nci unsur olarak bugün itibariyle dahil edildi.

Morityus Cumhuriyeti'nin başkenti Port Louis'de gerçekleştirilen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 13. Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda temsili listeye alınan Türk destanı artık insanlığın somut olmayan kültürel mirası oldu.Türkiye bu kararla temsili listeye en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasındaki yerini de korudu.

En güzel öğrenci o seçildi!En güzel öğrenci o seçildi!
Game of Thrones oyuncularının gerçek halleri!Game of Thrones oyuncularının gerçek halleri!
Dilek Kavraal'dan yeni single: Yazıp Yazıp SildiklerimDilek Kavraal'dan yeni single: Yazıp Yazıp Sildiklerim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dede Korkut UNESCO UNESCO'dan Dede Korkut kararı

En Çok Okunan Trend Haberler

'Ya tecavüz, ya yılan' dedi, bakın başına ne geldi

'Ya tecavüz, ya yılan' dedi, bakın başına ne geldi

Paraşütçü böyle yere çakıldı!

Paraşütçü böyle yere çakıldı!

Gerçek James Bond: Sırp Playboy Popov!

Gerçek James Bond: Sırp Playboy Popov!

Game of Thrones oyuncularının gerçek halleri!

Game of Thrones oyuncularının gerçek halleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Game of Thrones oyuncularının gerçek halleri!

Game of Thrones oyuncularının gerçek halleri!

Dilek Kavraal'dan yeni single: Yazıp Yazıp Sildiklerim

Dilek Kavraal'dan yeni single: Yazıp Yazıp Sildiklerim

Çingene Kızı'nın kayıp parçaları teslim alındı

Ve yıllar sonra Türkiye'ye dönüyor!

Dünyanın en ünlü seks müzeleri

Dünyanın en ünlü seks müzeleri

Batman Eşcinsel mi?

Batman Eşcinsel mi?

Wolverine'i Herkes Bilir! Kimsenin Tanımadığı, Ünsüz ve Saçmasapan X-Men Karakterleri ile Tanışmak İster Misiniz?

Wolverine'i Herkes Bilir! Kimsenin Tanımadığı, Ünsüz ve Saçmasapan X-Men Karakterleri ile Tanışmak İster Misiniz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.